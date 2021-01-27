«Кьево» — «Читтаделла». Прогноз на матч Серии В (27.01.2021)

«Кьево» сыграет с «Читтаделлой» в рамках 15-го тура Серии В. Матч состоится 27 января, а мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.
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2 : 1
завершен
27 января 2021, 21:00
среда
Ставки букмекеров
«Кьево» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается в 2.39. На успех «Читтаделлы» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.45, а ничья стоит 2.95.
Тотал больше 2 мячей на эту встречу можно взять за 1.63. Коэффициент на ТМ 2 существенно отличается от противоположного исхода и составляет 2.26.
Форма команд
«Кьево» и «Читтаделла» находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице и разница между ними всего 4 очка. Хозяева очень давно не проигрывают в Серии B, но половина их матчей заканчиваются вничью. В последнем туре клуб из Вероны разошелся миром с «Асколи» (0:0), а несколько ранее поделил очки с «Виртус Виченцей» (1:1). Если команда подойдет серьезнее к реализации своих моментов, результаты гораздо улучшатся.
«Читтаделла» стала настоящим открытием этого сезона. Команда отстает от лидера Серии B всего на 4 очка, а также ведет серьезную борьбу за попадание в Серию А. Последний тур стал для команды неудачным – поражение от «Венеции» (1:0), однако в двух матчах перед этим были одержаны победы над «Асколи» (0:1) и «Реджаной» (0:2).
Информация для ставок
- «Кьево» не проигрывает уже девять матчей в Серии В.
- В пяти из шести последних матчей «Читаделлы» не было забито более двух голов.
- В двух официальных встречах команд заходила ставка «обе забьют».
- «Читаделла» не забила ни одного гола в выездных проигранных последних матчах.
Прогноз
Команды находятся в хорошей форме и готовы побороться за очки. Рекомендуем обратить внимание на ставку «Обе забьют» за 1.81. Сделать ее можно в букмекерской конторе Мелбет. Нас ожидает зрелищный матч, где победу одержит более удачливая команда.