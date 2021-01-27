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«Кьево» — «Читтаделла». Прогноз на матч Серии В (27.01.2021)

27 января 2021, 20:10

«Кьево» сыграет с «Читтаделлой» в рамках 15-го тура Серии В. Матч состоится 27 января, а мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.473.043.41
Fonbet Live! 1.14 6.30 65.00
Лига ставок 2.28 3.10 3.25

Ставки букмекеров

«Кьево» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается в 2.39. На успех «Читтаделлы» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.45, а ничья стоит 2.95.

Тотал больше 2 мячей на эту встречу можно взять за 1.63. Коэффициент на ТМ 2 существенно отличается от противоположного исхода и составляет 2.26.

Форма команд

«Кьево» и «Читтаделла» находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице и разница между ними всего 4 очка. Хозяева очень давно не проигрывают в Серии B, но половина их матчей заканчиваются вничью. В последнем туре клуб из Вероны разошелся миром с «Асколи» (0:0), а несколько ранее поделил очки с «Виртус Виченцей» (1:1). Если команда подойдет серьезнее к реализации своих моментов, результаты гораздо улучшатся.

«Читтаделла» стала настоящим открытием этого сезона. Команда отстает от лидера Серии B всего на 4 очка, а также ведет серьезную борьбу за попадание в Серию А. Последний тур стал для команды неудачным – поражение от «Венеции» (1:0), однако в двух матчах перед этим были одержаны победы над «Асколи» (0:1) и «Реджаной» (0:2).

Информация для ставок

  • «Кьево» не проигрывает уже девять матчей в Серии В.
  • В пяти из шести последних матчей «Читаделлы» не было забито более двух голов.
  • В двух официальных встречах команд заходила ставка «обе забьют».
  • «Читаделла» не забила ни одного гола в выездных проигранных последних матчах.

Прогноз

Команды находятся в хорошей форме и готовы побороться за очки. Рекомендуем обратить внимание на ставку «Обе забьют» за 1.81. Сделать ее можно в букмекерской конторе Мелбет. Нас ожидает зрелищный матч, где победу одержит более удачливая команда.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.473.043.41
Fonbet Live! 1.14 6.30 65.00
Лига ставок 2.28 3.10 3.25
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
27 января в 21:00
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Читтаделла»
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