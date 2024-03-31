«Клермон» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (31.03.2024)

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сегодня, 11:16

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Тулузы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа «Клермона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77

Форма команд

«Клермон» только в прошлом матче прервал длительную серию без побед, но положение команды остается очень сложным. Коллектив идет на последнем месте с 20 баллами и на шесть пунктов отстает от спасительного 15 места. В домашней игре с середняком Лиги 1 хозяевам очень нужны, поэтому от них стоит ждать отчаянного сопротивления. Два последних матча «Клермона» завершились скромной победой над «Гавром» (2:1) и поражением на выезде от «Меца» (0:1).

«Тулуза» вылетела из еврокубков и теперь может сосредоточиться на Лиге 1, ведь еще не обеспечила себе место на следующий сезон. Несмотря на то, что клуб занимает 11 место с 29 баллами, отрыв от зоны вылета составляет всего пять пунктов и в игре с «Клермоном» у гостей будет возможность немного отдалиться от дна турнирной таблицы. В прошлом туре «Тулуза» на своем поле проиграла «Лиону» (2:3), а ранее уступила и «Гавру» (0:1).

Информация для ставок

«Тулуза» проиграла пять из десяти последних поединков во всех турнирах

Шесть домашних матчей «Клермона» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Клермон» выиграл три из пяти последних матчей с «Тулузой»

Прогноз

«Клермон» обязан и дальше побеждать, чтобы выбраться из подвала Лиги 1. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.3.