«Клермон» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (31.03.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Тулузы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа «Клермона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.
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0 : 3
завершен
сегодня, 16:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77
Форма команд
«Клермон» только в прошлом матче прервал длительную серию без побед, но положение команды остается очень сложным. Коллектив идет на последнем месте с 20 баллами и на шесть пунктов отстает от спасительного 15 места. В домашней игре с середняком Лиги 1 хозяевам очень нужны, поэтому от них стоит ждать отчаянного сопротивления. Два последних матча «Клермона» завершились скромной победой над «Гавром» (2:1) и поражением на выезде от «Меца» (0:1).
«Тулуза» вылетела из еврокубков и теперь может сосредоточиться на Лиге 1, ведь еще не обеспечила себе место на следующий сезон. Несмотря на то, что клуб занимает 11 место с 29 баллами, отрыв от зоны вылета составляет всего пять пунктов и в игре с «Клермоном» у гостей будет возможность немного отдалиться от дна турнирной таблицы. В прошлом туре «Тулуза» на своем поле проиграла «Лиону» (2:3), а ранее уступила и «Гавру» (0:1).
Информация для ставок
- «Тулуза» проиграла пять из десяти последних поединков во всех турнирах
- Шесть домашних матчей «Клермона» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Клермон» выиграл три из пяти последних матчей с «Тулузой»
Прогноз
«Клермон» обязан и дальше побеждать, чтобы выбраться из подвала Лиги 1. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.3.