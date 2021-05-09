«Колос» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (09.05.2021)

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вчера, 13:25

В 26-м туре УПЛ «Колос» сыграет с чемпионом страны «Динамо» Киев.

Ставки букмекеров

«Динамо» в статусе чемпиона и фаворита встречи отправляется в Ковалевку. Поставить на победу «киевлян» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет. Остановить свой выбор на победе хозяев можно по коэффициенту 4.5. На ничью же дается 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.64 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.23. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Колос» уже обеспечил себе место в еврокубках, но все равно имеет мотивацию на эту игру, так как занятое место повыше даст возможность сыграть на один раунд квалификации меньше. Коллектив Костышина проводит фантастический отрезок сезона, в прошлом туре была обыграна «Александрия» (2:0), а еще ранее сыграли вничью с «Десной» (2:2). В этой игре терять очки команда не собирается, несмотря на статус соперника.

«Динамо» откровенно доигрывает чемпионат, готовясь к финалу Кубка Украины. Дав поиграть большому количеству игроков ротации, Мирча Луческу не смог обыграть на выезде «Мариуполь» (0:0). В этой игре состав также потерпит изменения, что обязательно отразится на качестве игры киевского клуба.

Информация для ставок

• Серия без побед «Колоса» насчитывает девять игр

• Игра первого круга завершилась ничьей (2:2)

• Выигрышная серия «Динамо» на выезде составляет пять игр

• «Колос» забивает в пяти матчах подряд

Прогноз

«Колос» мотивирован, поэтому будет играть на победу с потерявшей турнирную мотивацию командой. «Колосу» по силам выполнить задачу, но легко не будет. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой 0 по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Мелбет.