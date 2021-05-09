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«Колос» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (09.05.2021)

вчера, 13:25

В 26-м туре УПЛ «Колос» сыграет с чемпионом страны «Динамо» Киев.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 5.00 3.65 1.70
Мелбет 5.97 3.53 1.66
1XBET 4.72 3.50 1.77
BetBoom 6.10 3.50 1.66

Ставки букмекеров

«Динамо» в статусе чемпиона и фаворита встречи отправляется в Ковалевку. Поставить на победу «киевлян» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет. Остановить свой выбор на победе хозяев можно по коэффициенту 4.5. На ничью же дается 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.64 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.23. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Колос» уже обеспечил себе место в еврокубках, но все равно имеет мотивацию на эту игру, так как занятое место повыше даст возможность сыграть на один раунд квалификации меньше. Коллектив Костышина проводит фантастический отрезок сезона, в прошлом туре была обыграна «Александрия» (2:0), а еще ранее сыграли вничью с «Десной» (2:2). В этой игре терять очки команда не собирается, несмотря на статус соперника.

«Динамо» откровенно доигрывает чемпионат, готовясь к финалу Кубка Украины. Дав поиграть большому количеству игроков ротации, Мирча Луческу не смог обыграть на выезде «Мариуполь» (0:0). В этой игре состав также потерпит изменения, что обязательно отразится на качестве игры киевского клуба.

Информация для ставок

• Серия без побед «Колоса» насчитывает девять игр
• Игра первого круга завершилась ничьей (2:2)
• Выигрышная серия «Динамо» на выезде составляет пять игр
• «Колос» забивает в пяти матчах подряд

Прогноз

«Колос» мотивирован, поэтому будет играть на победу с потерявшей турнирную мотивацию командой. «Колосу» по силам выполнить задачу, но легко не будет. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой 0 по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.80 1.40 1.91 1.83 1.53 2.41
Мелбет 1.91 1.95
1XBET 2.80 1.40 1.69 2.24 1.53 2.40
BetBoom 2.68 1.44 1.86 1.88 1.47 2.57
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 19:12
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Колос (Ковалевка)
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