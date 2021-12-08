«Копенгаген» — «Слован». Прогноз на матч Лиги конференций (09.12.2021)

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сегодня, 11:02

9 декабря 2021 года состоится поединок «Копенгаген» — «Слован». Букмекеры Фонбет представляет котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Копенгаген». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается в 4.20, а победа гостей в 4.40.

Форма команд

«Копенгаген» — лидер турнирной таблицы группы F. В активе клуба — 12 баллов. У команды четыре победы и одно поражение. Клуб забил 13 мячей и пропустил всего пять голов.

«Слован» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — восемь баллов. Коллектив выиграл две встречи, дважды играл вничью и проиграл в одном поединке. Всего у команды из Братиславы восемь забитых и пять пропущенных мячей.

Информация для ставок

● «Слован» не проигрывает 15 игр кряду

● «Копенгаген» не проигрывает шесть матчей подряд

● У «Слована» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Слована“» по коэффициенту 2.15. В последних матчах этот клуб очень хорошо смотрится.