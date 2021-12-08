«Копенгаген» — «Слован». Прогноз на матч Лиги конференций (09.12.2021)

9 декабря 2021 года состоится поединок «Копенгаген» — «Слован». Букмекеры Фонбет представляет котировки на грядущий матч.
|
- : -
завтра, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Копенгаген». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается в 4.20, а победа гостей в 4.40.
Форма команд
«Копенгаген» — лидер турнирной таблицы группы F. В активе клуба — 12 баллов. У команды четыре победы и одно поражение. Клуб забил 13 мячей и пропустил всего пять голов.
«Слован» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — восемь баллов. Коллектив выиграл две встречи, дважды играл вничью и проиграл в одном поединке. Всего у команды из Братиславы восемь забитых и пять пропущенных мячей.
Информация для ставок
● «Слован» не проигрывает 15 игр кряду
● «Копенгаген» не проигрывает шесть матчей подряд
● У «Слована» четыре забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Слована“» по коэффициенту 2.15. В последних матчах этот клуб очень хорошо смотрится.