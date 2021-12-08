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«Копенгаген» — «Слован». Прогноз на матч Лиги конференций (09.12.2021)

сегодня, 11:02

9 декабря 2021 года состоится поединок «Копенгаген» — «Слован». Букмекеры Фонбет представляет котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Копенгаген». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается в 4.20, а победа гостей в 4.40.

Форма команд

«Копенгаген» — лидер турнирной таблицы группы F. В активе клуба — 12 баллов. У команды четыре победы и одно поражение. Клуб забил 13 мячей и пропустил всего пять голов.

«Слован» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — восемь баллов. Коллектив выиграл две встречи, дважды играл вничью и проиграл в одном поединке. Всего у команды из Братиславы восемь забитых и пять пропущенных мячей.

Информация для ставок

● «Слован» не проигрывает 15 игр кряду
● «Копенгаген» не проигрывает шесть матчей подряд
● У «Слована» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Слована“» по коэффициенту 2.15. В последних матчах этот клуб очень хорошо смотрится.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.64 1.75 2.06
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Все комментарии
953h8ajryqa8
953h8ajryqa8
сегодня в 11:05
Футбольный клуб Копенгаген выиграет матч.
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