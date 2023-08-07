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«Копенгаген» — «Спарта». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (08.08.2023)

сегодня, 11:45
Копенгаген

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Копенгагену», а коэффициент на их победу составляет 2.05. Успех «Спарты» оценивается по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.113.563.59

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.85. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.95. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Копенгаген» уже играл в прошлом раунде квалификации Лиги Чемпионов и без проблем прошел дальше. Теперь соперник будет гораздо сложнее, но вполне по силам для датского коллектива, который в последнее время часто заглядывает в групповой этап самого престижного турнира в Европе. В прошлом туре чемпионата Дании «Копенгаген» разгромил «Раннерс» (4:0), а в Лиге Чемпионов крупно обыграл (6:3).

«Спарта» Прага неплохо стартовала в чемпионате Чехии и добилась максимального результата в трех стартовых турах. Команда начинает квалификацию с нынешнего раунда и сразу ей будет противостоять чемпион Дании. В выездной встрече гостям важно добиться комфортного результата, а исход противостояния решать уже на своем поле. Два последних матча «Спарты» завершились победами над «Пардубице» (5:2) и «Злин» (1:0).

Информация для ставок

  • «Копенгаген» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Спарта» не проигрывает на выезде уже 14 поединков подряд
  • «Копенгаген» выиграл оба матча у «Спарты»
  • Два последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды сыграют в первом матче аккуратно, и мы предполагаем, что результативного матча ждать не стоит. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.40 2.02 1.86 1.58 2.46
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:04
Спарта должна прекрасно понимать, с кем она тут имеет дело. В связи с чем сильно сомневаюсь, что у славянских гостей здесь будет максимальная установка добиться именно победного исхода. Скорее всего, чехи появятся на поле стадиона Паркен с одной целью - оставить себе хоть какие-то шансы на проход далее после первой игры с датским грандом. Так что ничья тут вполне устраивает визитеров. Зато она вряд ли по сердцу набравшему просто чумовой атакующий ход Копенгагену. Вполне способному и единолично пробить здесь тотал больше 1.5, как "львы" поступали еще и в предшествующих дуэлях регулярки с: Раннерсом 4:0, Вайле 3:2 и Люнгбю 2:1. В общем, жду тут не поражение скандинавов, вкупе с забитыми голами, за порядочный коэффициент.)
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