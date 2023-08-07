«Копенгаген» — «Спарта». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (08.08.2023)

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сегодня, 11:45

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Копенгагену», а коэффициент на их победу составляет 2.05. Успех «Спарты» оценивается по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.6.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.85. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.95. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Копенгаген» уже играл в прошлом раунде квалификации Лиги Чемпионов и без проблем прошел дальше. Теперь соперник будет гораздо сложнее, но вполне по силам для датского коллектива, который в последнее время часто заглядывает в групповой этап самого престижного турнира в Европе. В прошлом туре чемпионата Дании «Копенгаген» разгромил «Раннерс» (4:0), а в Лиге Чемпионов крупно обыграл (6:3).

«Спарта» Прага неплохо стартовала в чемпионате Чехии и добилась максимального результата в трех стартовых турах. Команда начинает квалификацию с нынешнего раунда и сразу ей будет противостоять чемпион Дании. В выездной встрече гостям важно добиться комфортного результата, а исход противостояния решать уже на своем поле. Два последних матча «Спарты» завершились победами над «Пардубице» (5:2) и «Злин» (1:0).

Информация для ставок

«Копенгаген» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Спарта» не проигрывает на выезде уже 14 поединков подряд

«Копенгаген» выиграл оба матча у «Спарты»

Два последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды сыграют в первом матче аккуратно, и мы предполагаем, что результативного матча ждать не стоит. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.