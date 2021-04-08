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КПР — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

вчера, 09:56

КПР примет на своем поле «Шеффилд Уэнсдей». Этот поединок запланирован на 10 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.223.463.46
Фонбет 2.20 3.40 3.25

Ставки букмекеров

Ничья по коэффициенту 3.45 — хорошая ставка на этот матч. Главным фаворитом поединка является КПР, поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.12. Также букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на победу гостей по 3.45.

Форма команд

КПР расположился на 12-й строчке и набрал 53 пункта. В нынешнем сезоне у команды 14 побед, 11 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 43 мяча и пропустил 46 голов. В последних поединках у КПР большие проблемы.

«Шеффилд» одной ногой в третьей по силе лиге Англии. Однако это не делает клуб легкой мишенью, наоборот, такие команды являются самыми опасными. «Шеффилд» расположился на 23-й строчке в турнирной таблице и набрал 35 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 11 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла 20 матчей. У клуба 33 забитых и 48 пропущенных.

Информация для ставок

● «Шеффилд» не проигрывал в трех матчах из последних пяти
КПР проиграл всего в двух матчах из последних пяти
● У КПР семь пропущенных голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше трех по коэффициенту 2.80. Также можно поставить на ничью или победу «Шеффилда» по 1.72.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Витесс» — «Ден Хааг».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.60 1.76 2.15
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shlomo
shlomo
вчера в 10:11
Хозяева не проиграют
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