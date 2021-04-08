КПР — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

1617865019

вчера, 09:56

КПР примет на своем поле «Шеффилд Уэнсдей». Этот поединок запланирован на 10 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Ничья по коэффициенту 3.45 — хорошая ставка на этот матч. Главным фаворитом поединка является КПР , поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.12. Также букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на победу гостей по 3.45.

Форма команд

КПР расположился на 12-й строчке и набрал 53 пункта. В нынешнем сезоне у команды 14 побед, 11 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 43 мяча и пропустил 46 голов. В последних поединках у КПР большие проблемы.

«Шеффилд» одной ногой в третьей по силе лиге Англии. Однако это не делает клуб легкой мишенью, наоборот, такие команды являются самыми опасными. «Шеффилд» расположился на 23-й строчке в турнирной таблице и набрал 35 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 11 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла 20 матчей. У клуба 33 забитых и 48 пропущенных.

Информация для ставок

● «Шеффилд» не проигрывал в трех матчах из последних пяти

● КПР проиграл всего в двух матчах из последних пяти

● У КПР семь пропущенных голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше трех по коэффициенту 2.80. Также можно поставить на ничью или победу «Шеффилда» по 1.72.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Витесс» — «Ден Хааг».