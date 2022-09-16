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«Краснодар» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (18.09.2022)

16 сентября 2022, 16:45
Краснодар

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Химок» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.604.375.50
Лига Ставок 1.60 4.40 5.40
Мелбет 1.60 4.52 5.85
1XBET 1.60 4.52 5.85

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Краснодар» потерпел крупное поражение в прошлом туре, что откинуло команду на четвертое место в турнирной таблице. В активе клуба 17 очков, а отставание от лидера составляет шесть пунктов. Тем не менее, коллектив настроен и дальше бороться за самые высокие места. В игре кубка России «Краснодар» проиграл по пенальти «Локомотиву» (2:3), а в РПЛ уступил ЦСКА (1:4).

«Химки» продолжают пребывать в затяжном кризисе и очень давно не выигрывали, что может обернуться совсем скоро серьезными проблемами. Перед стартом очередного тура подмосковный клуб идет на 13 месте с восемью баллами и нуждается в срочных и серьезных изменениях. В поединке кубка России «Химки» проиграли «Пари НН» в серии пенальти (1:2), а матч чемпионата с «Крыльями Советов» завершился вничью (0:0).

Информация для ставок

  • «Краснодар» проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • «Химки» не могут выиграть уже семь матчей подряд
  • «Краснодар» выиграл только одну встречу с «Химками» из трех на своем поле
  • Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Краснодар» имеет преимущество на бумаге перед «Химками» и попытается преобразовать его на футбольном поле. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу на своем поле над аутсайдером по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.68 1.76 2.12
Лига Ставок 2.19 1.66 1.73 2.08
Мелбет 2.34 1.70
1XBET 2.34 1.70
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
16 сентября в 17:00
Быки выиграют этот матч
Гость
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