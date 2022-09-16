«Краснодар» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (18.09.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Химок» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.
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сегодня, 16:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Краснодар» потерпел крупное поражение в прошлом туре, что откинуло команду на четвертое место в турнирной таблице. В активе клуба 17 очков, а отставание от лидера составляет шесть пунктов. Тем не менее, коллектив настроен и дальше бороться за самые высокие места. В игре кубка России «Краснодар» проиграл по пенальти «Локомотиву» (2:3), а в РПЛ уступил ЦСКА (1:4).
«Химки» продолжают пребывать в затяжном кризисе и очень давно не выигрывали, что может обернуться совсем скоро серьезными проблемами. Перед стартом очередного тура подмосковный клуб идет на 13 месте с восемью баллами и нуждается в срочных и серьезных изменениях. В поединке кубка России «Химки» проиграли «Пари НН» в серии пенальти (1:2), а матч чемпионата с «Крыльями Советов» завершился вничью (0:0).
Информация для ставок
- «Краснодар» проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах
- «Химки» не могут выиграть уже семь матчей подряд
- «Краснодар» выиграл только одну встречу с «Химками» из трех на своем поле
- Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Краснодар» имеет преимущество на бумаге перед «Химками» и попытается преобразовать его на футбольном поле. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу на своем поле над аутсайдером по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.