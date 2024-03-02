«Краснодар» — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ (02.03.2024)

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сегодня, 08:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа «Рубина» оценивается за 6.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

«Краснодар» ушел осенним лидером РПЛ , что должно было хорошо повлиять на настрой команды и помочь подготовиться ко второй половины сезона. Клуб идет на первом месте с 38 баллами и опережает «Зенит» всего на два пункта. В поединке с «Рубином» букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам и им придется доказать это на футбольном поле, чтобы забрать три очка. Два последних товарищеских поединка «Краснодар» выиграл у «Торпедо» (2:1) и «Урала» (1:0).

«Рубин» провел много товарищеских матчей, но большинство из них проиграл. Команда не лучшим образом стартовала, но ей удалось выйти на седьмое место и чувствовать себя нормально в РПЛ . Гости имеют шансы набрать очки в этой встрече, если исключат грубые ошибки и смогут первыми отличиться в ворота соперника. В прошлом товарищеском поединке «Рубин» проиграл «Родине» (1:4), а ранее одолел «Канвон» (2:0).

Информация для ставок

«Рубин» проиграл шесть из десяти последних матчей, учитывая товарищеские поединки

«Краснодар» выиграл семь из десяти поединков во всех турнирах

«Краснодар» выиграл семь последних поединков у «Рубина»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Краснодар» долго готовился ко второй половине сезона и должен начать его с победы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.