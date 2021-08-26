«Краснодар» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России (27.08.2021)

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сегодня, 11:24

«Краснодар» ждет в гости «Рубин».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, поставить на победу можно по коэффициенту 1.68. Победа «Рубина» оценивается по 5.0, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Краснодар», который хочет подписать нападающего «Гремио», не показывает той игры, которую от нее ждут руководство и болельщики. Команда проиграла три матча из пяти в чемпионате, а это довольно слабый результат. Однако именно хозяева считаются фаворитами в предстоящем поединке, так как хорошо выступают на своем стадионе. В прошлом туре «Краснодар» проиграл на выезде «Локомотиву» (1:2), а ранее обыграл на своем стадионе «Арсенал» (3:2).

«Рубин» при Леониде Слуцком хорошо начал сезон и еще ни разу не уходил с поля побежденным. Команда имеет четкую задачу на каждый матч и старается выполнять ее максимально успешно. Клуб набрал 11 очков в пяти стартовых турах. В прошлых двух играх «Рубин» разошелся миром с «Химками» (1:1) и «Крыльями Советов» (1:1).

Информация для ставок

• «Рубин» не проигрывает уже пять матчей подряд в чемпионате

• Пять из шести последних матчей «Краснодара» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• Пять из семи последних матчей «Рубина» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.72.