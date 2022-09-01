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«Краснодар» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (03.09.2022)

вчера, 17:43
Краснодар

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Краснодара» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.713.712.53
Лига Ставок 2.80 3.65 2.46
Мелбет 2.77 3.78 2.56
1XBET 2.78 3.74 2.57

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Краснодар» показывает отличные результаты и набрал 13 очков в пяти последних турах РПЛ. Это позволяет «быкам» занимать четвертое место с 14 очками, отставая от лидера всего на три пункта. Южное дерби с «Сочи» всегда является принципиальным, но сейчас оно интересно и с турнирной точки зрения. Два последних матча «Краснодар» выиграл у «Химок» в кубке (2:0) и «Торпедо» (4:1) в чемпионате.

«Сочи» немного «штормит» в последнее время и за прошлый месяц можно было увидеть абсолютно разные результаты. На данный момент коллектив набрал 13 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице, что является неплохим результатом, однако футболистам есть к чему стремиться. В случае победы над «Краснодаром», гости обойдут принципиального соперника в таблице. В игре кубка России «Сочи» уступил «Уралу» (0:2), а в РПЛ разгромил на своем поле «Химки» (4:1).

Информация для ставок

  • «Краснодар» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах
  • «Сочи» выиграл только четыре игры из десяти за последнее время
  • «Краснодар» выиграл два последних матча с «Сочи»
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Краснодар» на данный момент показывает хорошие результаты и выглядит стабильнее своего соперника. Предлагаем поверить в «быков» и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.72 1.72 2.18
Лига Ставок 2.10 1.71 1.67 2.17
Мелбет 2.29 1.73
1XBET 2.22 1.77
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:52
Матч на три результата, как ни крути
Гость
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