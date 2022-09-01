«Краснодар» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (03.09.2022)

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вчера, 17:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Краснодара» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Краснодар» показывает отличные результаты и набрал 13 очков в пяти последних турах РПЛ . Это позволяет «быкам» занимать четвертое место с 14 очками, отставая от лидера всего на три пункта. Южное дерби с «Сочи» всегда является принципиальным, но сейчас оно интересно и с турнирной точки зрения. Два последних матча «Краснодар» выиграл у «Химок» в кубке (2:0) и «Торпедо» (4:1) в чемпионате.

«Сочи» немного «штормит» в последнее время и за прошлый месяц можно было увидеть абсолютно разные результаты. На данный момент коллектив набрал 13 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице, что является неплохим результатом, однако футболистам есть к чему стремиться. В случае победы над «Краснодаром», гости обойдут принципиального соперника в таблице. В игре кубка России «Сочи» уступил «Уралу» (0:2), а в РПЛ разгромил на своем поле «Химки» (4:1).

Информация для ставок

«Краснодар» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Сочи» выиграл только четыре игры из десяти за последнее время

«Краснодар» выиграл два последних матча с «Сочи»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Краснодар» на данный момент показывает хорошие результаты и выглядит стабильнее своего соперника. Предлагаем поверить в «быков» и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.