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«Кремонезе» — «Кьево». Прогноз на матч Серии В (04.01.2021)

04 января 2021, 10:06

4 января «Кремонезе» попробует прервать свою серию из поражений в противостоянии с «Кьево».

Италия. Серия B 2020/2021
Кремонезе
Кьево
0 : 2
завершен
04 января 2021, 20:00
понедельник
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.333.092.48
Fonbet Live! 30.00 6.00 1.18
Мелбет 3.31 3.01 2.36
Лига ставок 3.20 3.05 2.33

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту игру. Победу «Кремонезе» можно взять за 3,14, ничья доступна за 2,99, а триумф «Кьево» доступен за 2,52. Тотал в этом поединке установлен на классическом значении 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,24, а меньше за 1,72.

Форма команд

«Кремонезе» уступил в двух последних поединках и опустился в зону вылета. Сейчас клуб расположился на 16-м месте в Серии В. Правда исключительно по дополнительным показателям команда уступает своим конкурентам за право сохранить прописку в национальном первенстве.

«Кьево» на протяжении четырех встреч играет вничью. Из-за этого команда опустилась на девятое место в турнирной таблице. Пока очень здорово у клуба действует оборона – всего лишь 13 пропущенных мячей.

Информация для ставок

  • «Кремонезе» уступил в четырех из 10 последних поединков
  • «Кьево» выиграл три из 10 последних выездных встреч
  • В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой и обменялись домашними победами
  • «Кремонезе» проиграл два последних матча
  • «Кьево» не побеждает в гостях на протяжении четырех последних игр

Прогноз

Мы считаем, что «Кьево» все-таки является фаворитом этого матча. «Кремонезе» далеко не всегда качественно действует при обороне собственных ворот, что должно помочь гостям добиться положительного для себя результата. По нашему мнению, «Кьево» одержит победу в грядущем противостоянии. Сыграть победу команды можно с котировкой 2,52 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Лечче» — «Монца».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.333.092.48
Fonbet Live! 30.00 6.00 1.18
Мелбет 3.31 3.01 2.36
Лига ставок 3.20 3.05 2.33
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shlomo
shlomo
04 января в 10:44
Кьево может свести матч к ничейному....
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