«Кремонезе» — «Кьево». Прогноз на матч Серии В (04.01.2021)

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04 января 2021, 10:06

4 января «Кремонезе» попробует прервать свою серию из поражений в противостоянии с «Кьево».

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту игру. Победу «Кремонезе» можно взять за 3,14, ничья доступна за 2,99, а триумф «Кьево» доступен за 2,52. Тотал в этом поединке установлен на классическом значении 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,24, а меньше за 1,72.

Форма команд

«Кремонезе» уступил в двух последних поединках и опустился в зону вылета. Сейчас клуб расположился на 16-м месте в Серии В. Правда исключительно по дополнительным показателям команда уступает своим конкурентам за право сохранить прописку в национальном первенстве.

«Кьево» на протяжении четырех встреч играет вничью. Из-за этого команда опустилась на девятое место в турнирной таблице. Пока очень здорово у клуба действует оборона – всего лишь 13 пропущенных мячей.

Информация для ставок

«Кремонезе» уступил в четырех из 10 последних поединков

«Кьево» выиграл три из 10 последних выездных встреч

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой и обменялись домашними победами

«Кремонезе» проиграл два последних матча

«Кьево» не побеждает в гостях на протяжении четырех последних игр

Прогноз

Мы считаем, что «Кьево» все-таки является фаворитом этого матча. «Кремонезе» далеко не всегда качественно действует при обороне собственных ворот, что должно помочь гостям добиться положительного для себя результата. По нашему мнению, «Кьево» одержит победу в грядущем противостоянии. Сыграть победу команды можно с котировкой 2,52 в букмекерской конторе Мелбет.

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