«Кристал Пэлас» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (24.02.2024)

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вчера, 12:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Кристал Пэлас». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа гостей оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.13. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Кристал Пэлас» набрал четыре очка в пяти последних турах, что явно меньше ожиданий болельщиков и руководства. Команда опустилась на 15 место с 25 баллами и уступает «Брентфорду» только по разнице забитых и пропущенных мячей. В игре с аутсайдером «Бернли» у хозяев появится отличная возможность побороться за три важные пункта. В прошлом туре «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Челси» (1:3).

«Бернли» так и не смог сделать качественный рывок, чтобы покинуть зону вылета. Сейчас клуб идет на предпоследнем месте в АПЛ и набрал 13 очков, что на семь пунктов меньше, чем у 17-ого в списке «Эвертона». Отыграть такой отрыв возможно, однако для этого нужны победы, которыми команда не богата. В прошлом туре «Бернли» разгромно проиграл «Арсеналу» (0:5), а ранее уступил и «Ливерпулю» (1:3).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» выиграл лишь два матча из десяти последних

«Бернли» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кристал Пэлас» выиграл лишь один из шести последних матчей с «Бернли»

Семь из десяти последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Кристал Пэлас» и «Бернли» мало забивают друг другу в личных встречах. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.