«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (27.10.2023)

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26 октября 2023, 22:02

Ставки букмекеров

Неудивительно, что фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок с коэффициентом 1.83. В случае победы «Кристал Пэлас», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать за 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Кристал Пэлас» является типичным середняком АПЛ и вряд ли будет претендовать на высокие места по итогам сезона. Команда занимает 11 место с 12 набранными пунктами и усердно готовится к поединку с лидером чемпионата Англии, где набрать очки будет весьма непросто. Два последних матча «Кристал Пэлас» в АПЛ завершились крупным поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (0:4) и ничьей с «Ноттингем Форест» (0:0).

Отсутствие еврокубков явно идет на пользу «Тоттенхэму», который даже без Хари Кейна лидирует в чемпионате Англии. «Шпоры» набрали 23 очка и всего на два пункта опережают «Манчестер Сити» и «Арсенал». Практически любая осечка может понизить лондонцев в турнирной таблице. В прошлой игре «Тоттенхэм» переиграл «Фулхэм» (2:0), а ранее с трудом одержал выездную победу над «Лутон Таун» (1:0).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» выиграл только три поединка из десяти последних

«Тоттенхэм» не проигрывает в основное время уже 10 матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «шпор»

Четыре встречи команд за последнее время закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз