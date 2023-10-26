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«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (27.10.2023)

26 октября 2023, 22:02
Тоттенхэм

Ставки букмекеров

Неудивительно, что фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок с коэффициентом 1.83. В случае победы «Кристал Пэлас», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать за 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.563.891.81
Лига Ставок 4.30 3.70 1.83
Pari 4.40 3.70 1.85

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Кристал Пэлас» является типичным середняком АПЛ и вряд ли будет претендовать на высокие места по итогам сезона. Команда занимает 11 место с 12 набранными пунктами и усердно готовится к поединку с лидером чемпионата Англии, где набрать очки будет весьма непросто. Два последних матча «Кристал Пэлас» в АПЛ завершились крупным поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (0:4) и ничьей с «Ноттингем Форест» (0:0).

Отсутствие еврокубков явно идет на пользу «Тоттенхэму», который даже без Хари Кейна лидирует в чемпионате Англии. «Шпоры» набрали 23 очка и всего на два пункта опережают «Манчестер Сити» и «Арсенал». Практически любая осечка может понизить лондонцев в турнирной таблице. В прошлой игре «Тоттенхэм» переиграл «Фулхэм» (2:0), а ранее с трудом одержал выездную победу над «Лутон Таун» (1:0).

Информация для ставок

  • «Кристал Пэлас» выиграл только три поединка из десяти последних
  • «Тоттенхэм» не проигрывает в основное время уже 10 матчей подряд
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «шпор»
  • Четыре встречи команд за последнее время закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Тоттенхэм» сейчас на ходу и не собирается отдавать лидерство конкурентам в АПЛ. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.42 2.03 1.88 1.58 2.52
Лига Ставок 2.87 1.42 1.96 1.88 1.54 2.50
Pari 1.98 1.85
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 00:39
ТТХ сейчас нельзя расслабляться, нужна победа - это им по силам -П2.
Гость
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