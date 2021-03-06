«Кротоне» — «Торино». Прогноз на матч чемпионата Италии (07.03.2021)

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06 марта 2021, 08:01

В 26-м туре Серии А в гости к «Кротоне» приедет «Торино». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торино» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 2.07. Ничейный результат котируется за 3.45, а победа хозяев принесет выигрыш с коэффициентом 3.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку 2.08 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 1.80. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.85.

Форма команд

«Кротоне» является главным претендентом на понижение в классе. Команда занимает последнее место в таблице и проиграла семь последних матчей. В последних турах «Кротоне» потерпел поражение от «Аталанты» (1:5) и «Кальяри» (0:2).

«Торино» находится в зоне вылета, но у команды не всё так безнадежно, как у хозяев нынешнего поединка. Клуб отстает от «Кальяри» всего на одно очко и даже имеет серию без поражений из нескольких матчей. В последних двух турах «Торино» одержал победу над «Кальяри» (0:1) и сыграл вничью с «Дженоа» (0:0). К тому же, команда имеет еще две игры в запасе.

Информация для ставок

«Кротоне» проиграл семь матчей чемпионата подряд

«Торино» не проигрывает шесть матчей подряд

Семь из восьми домашних матчей «Кротоне» завершились исходом ТБ 2.5

2.5 Три из четырех последних матчей между командами оканчивались вничью

Прогноз

Матч аутсайдеров Серии А обещает быть очень напряженным и интересным. «Торино» сейчас выглядит гораздо предпочтительнее хозяев. Сделать ставку на победу «Торино» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.07.