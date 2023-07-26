«Крылья Советов» — «Балтика». Прогноз на матч Кубка России (26.07.2023)

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сегодня, 10:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Крылья Советов». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.93. Победа «Балтики» оценивается за 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Крылья Советов» уже успели порадовать своих болельщиков непростой победой над «Ахматом» в чемпионате России (2:1). Также самарский коллектив надеется удачно стартовать в кубке страны, ведь соперником является «Балтика», которая только вышла в элитный дивизион. В случае победы команда сделает первый шаг к выходу из группы в плей-офф. В еще одной товарищеской встрече «Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом» (1:1)

«Балтика» только привыкает к более высокому уровню футбола, хотя в первой встрече имела несколько хороших моментов, но и в итоге не набрала очков. В кубке России у команды нет серьезных задач, ведь концентрироваться они будут на выживании в РПЛ . Тем не менее, гости постараются создать проблемы сопернику. Два последних матча «Балтики» завершились поражением от «Сочи» в РПЛ (0:2) и победой с «Ислочью» в товарищеской игре (5:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»

«Балтика» выиграла пять из десяти последних встреч во всех турнирах

«Крылья Советов» выиграли три из пяти последних встреч с «Балтикой»

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Хозяева постараются с первых минут завладеть преимуществом и набрать первые очки в кубке России. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.