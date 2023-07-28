«Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (29.07.2023)

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сегодня, 09:53

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Динамо» будет стоить 2.85, а ничью можно поставить по 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.6.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.12 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Крылья Советов» после первых двух официальных матчей сезона оставили о себе смешанные чувства. Команда уже имеет три балла в турнирной таблице РПЛ и на своем поле принимает стартовавшее не лучшим образом московское «Динамо». В случае победы хозяев, можно будет смело заявлять о амбициозном старте самарского коллектива в рамках чемпионате. «Крылья Советов» проиграли «Балтике» в кубке России (2:3), а ранее в чемпионате одолели на выезде «Ахмат» (2:1).

«Динамо» провело очень сложную подготовку к сезону и потратило много сил. Возможно, это повлияло на не самый лучший старт команды в сезоне, но такие действия могут помочь ей дальше на более поздних стадиях. Коллективу нужна победа, чтобы вернуть уверенность в себе, и он вполне может ее одержать в Самаре с не самым стабильным соперником. В кубке России «Динамо» проиграло по пенальти «Пари НН» (1:2), а в чемпионате уступило на своем поле «Краснодару» (1:3).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»

«Динамо» Москва выиграло шесть матчей из десяти последних при четырех поражениях

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Три из четырех матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды часто играют между собой без большого количества забитых мячей и вероятнее всего, данная встреча тоже не станет результативной. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.