«Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (29.07.2023)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Динамо» будет стоить 2.85, а ничью можно поставить по 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.6.
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завтра, 15:00
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.12 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Крылья Советов» после первых двух официальных матчей сезона оставили о себе смешанные чувства. Команда уже имеет три балла в турнирной таблице РПЛ и на своем поле принимает стартовавшее не лучшим образом московское «Динамо». В случае победы хозяев, можно будет смело заявлять о амбициозном старте самарского коллектива в рамках чемпионате. «Крылья Советов» проиграли «Балтике» в кубке России (2:3), а ранее в чемпионате одолели на выезде «Ахмат» (2:1).
«Динамо» провело очень сложную подготовку к сезону и потратило много сил. Возможно, это повлияло на не самый лучший старт команды в сезоне, но такие действия могут помочь ей дальше на более поздних стадиях. Коллективу нужна победа, чтобы вернуть уверенность в себе, и он вполне может ее одержать в Самаре с не самым стабильным соперником. В кубке России «Динамо» проиграло по пенальти «Пари НН» (1:2), а в чемпионате уступило на своем поле «Краснодару» (1:3).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»
- «Динамо» Москва выиграло шесть матчей из десяти последних при четырех поражениях
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей
- Три из четырех матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды часто играют между собой без большого количества забитых мячей и вероятнее всего, данная встреча тоже не станет результативной. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.