Египет – Марокко. Прогноз на матч КАН-2022 (30.01.2022)

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вчера, 13:28

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этом матче букмекеры отдают номинальным гостям. Ставки на победу Египта в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 3.85, а победа Марокко оценивается в 2.35. Заключить пари на ничью можно по котировке 2.70.

Также эксперты вполне ожидаемо прогнозируют небольшое количество голов в этом четвертьфинале. Ставки на ТМ(2,5) мячей идут в линии по коэффициенту 1.37, ТБ (2,5) – 3.05.

Форма команд

На стадии 1/8 финала Кубка Африканских Наций Египет встречался с Кот-д'Ивуаром. После сухой ничьи в основное время и дополнительных таймах соперники выясняли отношения в серии пенальти, где точней оказались «фараоны», а победный удар с точки в составе Египтян забил Мохаммед Салах.

Напомним, что на групповой стадии КАН-2022 Египет проиграл в стартовом туре Нигерии (0:1), но затем оформил две минимальных победы – над Гвинеей-Бисау (1:0) и Суданом (1:0).

Марокко еще не знает горечи поражений на Кубке Африки. В своей группе марокканцы уверенно заняли первое место, набрав за три тура семь очков – победы над Ганой (1:0) и Коморскими островами (2:0) и ничья с Габоном (2:2).

В первом раунде плей-офф Марокко встречался с Малави, который быстро открыл счет. Но голы Хакими и Эн-Несири позволили марокканцам добиться победы в основное время (2:1).

Информация для ставок

Во всех матчах Египта на турнире забивался максимум один гол

Атака Марокко забивала по два мяча в трех прошлых матчах н турнире

Марокко не проигрывал в 4 из прошлых 5 матчей против сборной Египта

Прогноз

Атака сборной Египта очень скудно выглядит на текущем турнире, а вот команда Марокко забивает на Кубке Африки стабильно. Поэтому, рекомендуем сыграть ставку на нулевую фору Марокко по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.