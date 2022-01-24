Мали – Экваториальная Гвинея. Прогноз на матч КАН-2022 (26.01.2022)

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вчера, 11:37

Ставки букмекеров

В этой паре эксперты симпатизируют сборной Мали. Ставки на победу номинальных хозяев поля в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.57. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а победа Экваториальной Гвинеи идет по котировке 8.00.

Также аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.50, ТБ (2,5) – 2.55.

Форма команд

Сборная Мали уверенно прошла групповую стадию Кубка Африки, заняв первое место в своем квартете. Команда одержала сухие победы над Тунисом (1:0) и Мавританией (2:0), между которыми случилась результативная ничья с Гамбией (1:1).

Экваториальная Гвинея неубедительно начала выступления на групповой стадии, проиграв в стартовом туре Кот-д'Ивуару (0:1). Но затем сборной удалось взять шесть очков по итогам противостояний с Алжиром и Сьерра-Леоне, которые были переиграны с минимальным счетом (1:0). Как итог, Экваториальная Гвинея заняла второе место в своем квартете.

Отметим, что соперники провели два очных противостояния. В 2016 году в ходе квалификации на КАН-2017 дважды с минимальным счетом 1:0 победила сборная Мали (1:0).

Информация для ставок

У сборной Мали нет поражений в 9 прошлых матчах всех турниров – две ничьи и семь побед

Экваториальная Гвинея не забивал голы в двух матчах против Мали

В обеих очных встречах соперников сыграла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

У сборной Мали более качественный состав и положительная статистика встреч против Экваториальной Гвинеи. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на победу номинальных хозяев по коэффициенту 1.57 в БК Фонбет.