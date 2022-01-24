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Мали – Экваториальная Гвинея. Прогноз на матч КАН-2022 (26.01.2022)

вчера, 11:37

Ставки букмекеров

В этой паре эксперты симпатизируют сборной Мали. Ставки на победу номинальных хозяев поля в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.57. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а победа Экваториальной Гвинеи идет по котировке 8.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.77 3.28 5.40
1XBET 1.77 3.28 5.40
BetBoom 1.77 3.24 5.68

Также аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.50, ТБ(2,5) – 2.55.

Форма команд

Сборная Мали уверенно прошла групповую стадию Кубка Африки, заняв первое место в своем квартете. Команда одержала сухие победы над Тунисом (1:0) и Мавританией (2:0), между которыми случилась результативная ничья с Гамбией (1:1).

Экваториальная Гвинея неубедительно начала выступления на групповой стадии, проиграв в стартовом туре Кот-д'Ивуару (0:1). Но затем сборной удалось взять шесть очков по итогам противостояний с Алжиром и Сьерра-Леоне, которые были переиграны с минимальным счетом (1:0). Как итог, Экваториальная Гвинея заняла второе место в своем квартете.

Отметим, что соперники провели два очных противостояния. В 2016 году в ходе квалификации на КАН-2017 дважды с минимальным счетом 1:0 победила сборная Мали (1:0).

Информация для ставок

  • У сборной Мали нет поражений в 9 прошлых матчах всех турниров – две ничьи и семь побед
  • Экваториальная Гвинея не забивал голы в двух матчах против Мали
  • В обеих очных встречах соперников сыграла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

У сборной Мали более качественный состав и положительная статистика встреч против Экваториальной Гвинеи. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на победу номинальных хозяев по коэффициенту 1.57 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.45 2.91
1XBET 1.45 2.91
Все комментарии
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9rgsxa8a7p6m
вчера в 11:51
Мали выиграет матч.
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sxp85sgdrgfp
вчера в 11:46
Мали одержит победу.
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