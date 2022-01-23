Сенегал – Кабо-Верде. Прогноз на матч КАН-2022 (25.01.2022)

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вчера, 13:52

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии симпатии аналитиков на стороне Сенегала. Поставить на победу номинальных хозяев поля БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.60. Вероятность ничьи специалисты оценили в 3.30, а победа сборной Кабо-Верде доступна по котировке 6.15.

Также аналитики убеждены, что команды ограничатся максимум двумя забитыми голами. Заключить пари на ТМ(2,5) мячей можно по котировке 1.40, ТБ (2,5) – 2.64.

Форма команд

Сенегал очень скромно завершил групповой раунд Кубка Африканских Наций. Сборная начала турнир с очень сложной победы над Зимбабве, забив победный мяч в компенсированное время с пенальти.

Затем сенегальская атака никак себя не проявила в играх против Гвинеи и Малави, которые завершились без забитых мячей. Как итог, сборная с пятью очками в активе выиграла свой квартет.

Национальная команда Кабо-Верде квалифицировалась в 1/8 финала турнира со второго места рейтинга участников, занявших третьи места в своих квартетах. Сборная занесла себе в актив матч стартового тур, в котором удалось победить Эфиопию с минимальным счетом (1:0).

Затем Кабо-Верде уступил Буркина-Фасо (0:1), а в заключительной игре группы команде удалось набрать один балл по итогам ничейной встречи с Камеруном (1:1).

Информация для ставок

Сенегал выиграл все 4 очных встречи против сборной Кабо-Вере

Сборная Кабо-Верде не забивала голы в 4 играх против Сенегала

Сенегал не пропускал голы в 4 прошлых матчах всех турниров

Прогноз

С большой долей вероятности сказка Кабо-Верде закончится по итогам этой встречи. Сенегал стабильно и без пропущенных голов обыгрывает грядущего соперника и располагает более качественным составом. Предлагаем сыграть ставку на победу номинальных хозяев по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.