«Кельн» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (16.10.2022)

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вчера, 12:35

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 4.7. Ничью можно выбрать по 4.15.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Кельн» в последнем месяце выступает с переменным успехом и некоторые осечки не позволили клубу сохранить свою позицию в турнирной таблице. Сейчас команда занимает девятое место с 13 баллами и отстает от лидера уже на семь баллов. В предстоящей игре с набравшим ход «Аугсбургом» хозяевам будет не просто, но болельщики ждут победы. В двух последних матчах «Кельн» проиграл «Партизану» в Лиге Конференций (0:2) и «Боруссии» М (2:5) в чемпионате.

«Аугсбург» не проигрывает уже несколько матчей подряд и пребывает в хорошем расположении духа. Клуб обыгрывал непростых соперников и сейчас смог выйти на 10 место с 13 баллами в турнирной таблице. В прошлом туре «Аугсбург» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1), а ранее оказался сильнее «Шальке» (3:2).

Информация для ставок

«Кельн» проиграл три последних матча во всех турнирах

«Аугсбург» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Кельн» выглядит не очень уверенно в последних матчах, поэтому победу было бы рискованно брать. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.