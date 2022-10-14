«Кельн» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (16.10.2022)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 4.7. Ничью можно выбрать по 4.15.
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завтра, 16:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Кельн» в последнем месяце выступает с переменным успехом и некоторые осечки не позволили клубу сохранить свою позицию в турнирной таблице. Сейчас команда занимает девятое место с 13 баллами и отстает от лидера уже на семь баллов. В предстоящей игре с набравшим ход «Аугсбургом» хозяевам будет не просто, но болельщики ждут победы. В двух последних матчах «Кельн» проиграл «Партизану» в Лиге Конференций (0:2) и «Боруссии» М (2:5) в чемпионате.
«Аугсбург» не проигрывает уже несколько матчей подряд и пребывает в хорошем расположении духа. Клуб обыгрывал непростых соперников и сейчас смог выйти на 10 место с 13 баллами в турнирной таблице. В прошлом туре «Аугсбург» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1), а ранее оказался сильнее «Шальке» (3:2).
Информация для ставок
- «Кельн» проиграл три последних матча во всех турнирах
- «Аугсбург» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Кельн» выглядит не очень уверенно в последних матчах, поэтому победу было бы рискованно брать. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.