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«Кёльн» — «Боруссия». Прогноз на матч Бундеслиги (27.11.2021)

25 ноября 2021, 16:57

В 13-м туре чемпионата Германии гладбахская «Боруссия» приедет в гости к крепкому «Кёльну». Предлагаем прогнозы и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Кёльн
Боруссия
4 : 1
завершен
27 ноября 2021, 17:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.873.732.47
Фонбет 2.75 3.60 2.45
Мелбет 3.07 3.69 2.30
1XBET 3.08 3.72 2.36
BetBoom 3.05 3.62 2.33

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.35. В случае победы «Кёльна», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.87 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.94. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.47.

Форма команд

Гладбахская «Боруссия» заметно улучшила результаты, о чем говорит всего одно поражение в последних пяти встречах Бундеслиги. Команда занимает девятое место с 18 очками, но желает поскорее вернуться в зону еврокубков и бороться за самые высокие места. «Боруссия» уже имеет положительную статистику забитых и пропущенных мячей (17:14). В прошлом матче «Боруссия» крупно обыграла аутсайдера «Гройтер Фюрт» (4:0), а ранее разошлась миром с «Майнцом» (1:1).

«Кёльн» хорошо стартовал в нынешнем сезоне, однако не смог продлить свой успешный путь и попал в кризисную ситуацию. Клуб не может выиграть уже несколько матчей подряд и занимает только 12-е место с 15 очками. Предстоящий матч станет настоящим испытанием с набравшим ход соперником. Последние два матча «Кёльна» завершились ничьими с «Майнцом» (1:1) и «Унионом» (2:2).

Информация для ставок

  • «Боруссия» выиграла шесть матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Кёльн» выиграл всего три поединка
  • «Боруссия» уступила в четырех выездных поединках из последних шести встреч
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» выглядит более убедительно и стабильно набирает очки, а «Кёльн» не может выиграть уже пять матчей в Бундеслиге. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.42 1.25 2.56 1.57 2.02 1.89
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 2.55 1.54
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Все комментарии
cg45t2m4fz88
cg45t2m4fz88
25 ноября в 22:38
Футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах) одержит победу.
shlomo
shlomo
25 ноября в 18:17
Игра на три результата
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