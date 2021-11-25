«Кёльн» — «Боруссия». Прогноз на матч Бундеслиги (27.11.2021)

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25 ноября 2021, 16:57

В 13-м туре чемпионата Германии гладбахская «Боруссия» приедет в гости к крепкому «Кёльну». Предлагаем прогнозы и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.35. В случае победы «Кёльна», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.87 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.94. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.47.

Форма команд

Гладбахская «Боруссия» заметно улучшила результаты, о чем говорит всего одно поражение в последних пяти встречах Бундеслиги. Команда занимает девятое место с 18 очками, но желает поскорее вернуться в зону еврокубков и бороться за самые высокие места. «Боруссия» уже имеет положительную статистику забитых и пропущенных мячей (17:14). В прошлом матче «Боруссия» крупно обыграла аутсайдера «Гройтер Фюрт» (4:0), а ранее разошлась миром с «Майнцом» (1:1).

«Кёльн» хорошо стартовал в нынешнем сезоне, однако не смог продлить свой успешный путь и попал в кризисную ситуацию. Клуб не может выиграть уже несколько матчей подряд и занимает только 12-е место с 15 очками. Предстоящий матч станет настоящим испытанием с набравшим ход соперником. Последние два матча «Кёльна» завершились ничьими с «Майнцом» (1:1) и «Унионом» (2:2).

Информация для ставок

«Боруссия» выиграла шесть матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Кёльн» выиграл всего три поединка

«Боруссия» уступила в четырех выездных поединках из последних шести встреч

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» выглядит более убедительно и стабильно набирает очки, а «Кёльн» не может выиграть уже пять матчей в Бундеслиге. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Мелбет.