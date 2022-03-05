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«Кельн» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (06.03.2022)

вчера, 16:13
Кельн

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.6. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 2.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.613.642.74
Фонбет 2.55 3.55 2.70
Мелбет 2.62 3.72 2.74
1XBET 2.62 3.72 2.74
BetBoom 2.64 3.63 2.64

Также в линии букмекеры предлагают 1.74 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.74. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.42.

Форма команд

«Хоффенхайм» после нескольких неудач в Бундеслиге выиграл три последние игры и возвращает свои позиции в турнирной таблице. Команда занимает шестое место, набрав 40 очков, и уступает двум ближайшим оппонентам только по дополнительным показателям. Предстоящий матч с «Кельном» обещает быть интересным и напряженным, ведь разница между клубами составляет всего четыре балла. В прошлой игре чемпионата Германии «Хоффенхайм» обыграл на своем поле «Штутгарт» (2:1), а ранее с тем же счетом одолел «Вольфбсург» (2:1).

«Кельн» после успешного старта в новом сезоне, существенно сдал свои позиции и опустился уже на восьмое место. Команда набрала 36 очков и чтобы удержать свою позицию ей необходимо набирать очки в следующих поединках Бундеслиги. Коллектив имеет практически равную статистику забитых и пропущенных мячей (36:38), что говорит о балансе защитной и атакующей линии. Две последние встречи «Кельна» завершились ничьей с «Гройтер Фюрт» (1:1) и минимальной победой над «Айнтрахтом» Ф (1:0).

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» проиграл четыре из десяти последних матчей, а «Кельн» уступил в трех встречах
  • Пять из семи домашних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Хоффенхайм» выиграл восемь последних встреч с «Кельном»
  • Девять из последних матчей между клубами завершились и тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Хоффенхайм» имеет колоссальное преимущество в личных встречах с «Кельном» и сейчас набрал хороший ход. Предлагаем снова поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.50 2.17 1.76
Мелбет 2.52 1.50
1XBET 2.52 1.50
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:12
Игра на три результата
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