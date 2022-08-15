«Кельн» — «МОЛ Фехервар». Прогноз на матч Лиги конференций (18.08.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Кельна» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.27. Ничейный результат котируется по 5.4, а победа «МОЛ Ферехвар» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 12.5.
|
- : -
18 августа 2022, 21:30
четверг
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.8. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Ставка на «обе забьют» составляет 2.35.
Форма команд
«Кельн» стартует в Лиге Конференций с последнего этапа и в случае прохода попадает сразу в групповой этап турнира. Команда неплохо стартовала в Бундеслиге, где набрала четыре очка за два поединка. В домашнем матче с венгерским клубом от футболистов ждут только уверенной победы. В прошлом туре «Кельн» разошелся миром с «РБ Лейпциг» (3:1), а ранее обыграл «Шальке-04» (3:1).
«МОЛ Фехервар» занял четвертое место по итогам прошлого сезона чемпионата Венгрии и уже преодолел две стадии квалификации Лиги Конференций. В финале их ждет очень непростой соперник, представитель Бундеслиги и победа в противостоянии будет рассматриваться как большая сенсация. В прошлом туре чемпионата Венгрии «МОЛ Фехервар» был разгромлен «Ференцварошем» (0:4), а ранее обыграл «Петрокуб» в Лиге Конференций (2:1).
Информация для ставок
- «Мол Фехервар» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из семи последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют»
- «МОЛ Фехервар» забивал в семи из десяти последних выездных матчей
- Четыре последних матча венгерского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Кельн» является большим фаворитом в этом поединке и вероятнее всего сможет на своем стадионе создать большие проблемы сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу «Кельна» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.