«Кельн» — «МОЛ Фехервар». Прогноз на матч Лиги конференций (18.08.2022)

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сегодня, 16:16

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Кельна» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.27. Ничейный результат котируется по 5.4, а победа «МОЛ Ферехвар» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 12.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.8. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Ставка на «обе забьют» составляет 2.35.

Форма команд

«Кельн» стартует в Лиге Конференций с последнего этапа и в случае прохода попадает сразу в групповой этап турнира. Команда неплохо стартовала в Бундеслиге, где набрала четыре очка за два поединка. В домашнем матче с венгерским клубом от футболистов ждут только уверенной победы. В прошлом туре «Кельн» разошелся миром с «РБ Лейпциг» (3:1), а ранее обыграл «Шальке-04» (3:1).

«МОЛ Фехервар» занял четвертое место по итогам прошлого сезона чемпионата Венгрии и уже преодолел две стадии квалификации Лиги Конференций. В финале их ждет очень непростой соперник, представитель Бундеслиги и победа в противостоянии будет рассматриваться как большая сенсация. В прошлом туре чемпионата Венгрии «МОЛ Фехервар» был разгромлен «Ференцварошем» (0:4), а ранее обыграл «Петрокуб» в Лиге Конференций (2:1).

Информация для ставок

«Мол Фехервар» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из семи последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют»

«МОЛ Фехервар» забивал в семи из десяти последних выездных матчей

Четыре последних матча венгерского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Кельн» является большим фаворитом в этом поединке и вероятнее всего сможет на своем стадионе создать большие проблемы сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу «Кельна» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.