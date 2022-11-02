«Кельн» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги Конференций (03.11.2022)

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вчера, 11:27

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Кельна» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат котируется по 3.6, а победа «Ниццы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.8. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«Кельн» благодаря победе в последнем туре над аутсайдером вернул себя в борьбу за выход из группы. В активе команды семь набранных баллов, что на один меньше, чем у двух прямых конкурентов. Таким образом, немецкий клуб устраивает только домашняя победа, которая гарантированно выведет их в плей-офф. В прошлом туре «Кельн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), а в Лиге Конференций обыграл «Словацко» (1:0).

«Ницца» считалась фаворитом группы, но на футбольном поле все оказалось не так просто. Французский коллектив сейчас идет на первом месте, но поражение вероятнее всего оставит их за бортом турнира. Клуб устроит даже ничейный результат, поэтому вряд ли гости большими силами пойдут вперед с самого старта поединка. В прошлом туре Лиги 1 «Ницца» обыграла мощный «Лорьян» на выезде (2:1), а в Лиге Конференций с тем же счетом одолела «Партизан» (2:1).

Информация для ставок

«Ницца» проиграла три из десяти последних матчей за последнее время во всех турнирах

«Кельн» забивал в семи из десяти матчей на своем поле во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Ниццы» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Кельн» является фаворитом в этом поединке и вероятнее всего сможет на своем стадионе создать проблемы сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу «Кельна» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.