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«Кельн» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2023)

сегодня, 09:54
Вольфсбург

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.463.552.99
Лига Ставок 2.45 3.45 2.95
1XBET 2.41 3.66 3.04

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Кельн» только в прошлом туре прервал свою серию из нескольких матчей без поражений в Бундеслиге и продолжает оставаться в середине турнирной таблицы. «Козлы» занимают 12 место с 26 баллами и на семь очков опережают зону вылета. Это не так много, поэтому хозяева постараются взять максимум очков в предстоящей встрече. Две последних встречи «Кельна» завершились поражением от «Штутгарта» (0:3) и победой с таким же счетом над «Айнтрахтом» Ф (3:0).

«Вольфсбург» набрал только четыре очка в пяти турах чемпионата Германии, что свидетельствует о проблемах внутри коллектива. Команда опустилась на седьмое место с 30 баллами, а от ближайшего преследователя их отделяет уже восемь пунктов. В прошлом туре «Вольфсбург» крупно проиграл на своем поле «РБ Лейпциг» (0:3), а ранее разошелся миром с аутсайдером «Шальке-04» (0:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Вольфсбург» выиграл только четыре выездных встречи из десяти последних
  • «Кельн» и «Вольфсбург» обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, команда много забивают друг другу в личных встречах и этим можно воспользоваться. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.00 1.44 2.01 1.90 1.58 2.52
Лига Ставок 2.90 1.40 1.95 1.83 1.55 2.41
1XBET 2.04 1.90
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:38
Думаю, что волкам не удастся сожрать козлов...:)))))
Гость
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