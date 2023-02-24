«Кельн» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2023)

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сегодня, 09:54

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Кельн» только в прошлом туре прервал свою серию из нескольких матчей без поражений в Бундеслиге и продолжает оставаться в середине турнирной таблицы. «Козлы» занимают 12 место с 26 баллами и на семь очков опережают зону вылета. Это не так много, поэтому хозяева постараются взять максимум очков в предстоящей встрече. Две последних встречи «Кельна» завершились поражением от «Штутгарта» (0:3) и победой с таким же счетом над «Айнтрахтом» Ф (3:0).

«Вольфсбург» набрал только четыре очка в пяти турах чемпионата Германии, что свидетельствует о проблемах внутри коллектива. Команда опустилась на седьмое место с 30 баллами, а от ближайшего преследователя их отделяет уже восемь пунктов. В прошлом туре «Вольфсбург» крупно проиграл на своем поле «РБ Лейпциг» (0:3), а ранее разошелся миром с аутсайдером «Шальке-04» (0:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Вольфсбург» выиграл только четыре выездных встречи из десяти последних

«Кельн» и «Вольфсбург» обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, команда много забивают друг другу в личных встречах и этим можно воспользоваться. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.