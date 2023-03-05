«Лацио» — «АЗ Алкмаар». Прогноз на матч Лиги Конференций (07.03.2023)

1678002767

сегодня, 10:52

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.67. Ничейный результат котируется по 3.9, а победа « АЗ Алкмаар» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.83. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Лацио» с определенными проблемами прошел прошлый раунд турнира и сейчас их ожидает куда более сложный соперник. Римскому клубу очень важно перенести свою уверенность с чемпионата на Лигу Конференций, ведь в Серии А он нанес лишь второе поражение в сезоне безоговорочному лидеру «Наполи» (1:0). Ранее команда на своем стадионе минимально обыграла «Сампдорию» (1:0).

« АЗ Алкмаар» занял первое место в своей группе Лиги Конференций, поэтому начинает свой путь только сейчас. Команда не является фаворитом этого противостояния, но способна доставить проблемы практически любому сопернику. В чемпионате Нидерландов клуб набрал 50 очков и отстает от лидера «Фейеноорда» на пять пунктов. Два последних матча « АЗ Алкмаар» завершились победами над «Витессом» (1:0) и «Камбуром» (2:1).

Информация для ставок

« АЗ Алкмаар» проиграл только один матч из десяти последних в основное время

Алкмаар» проиграл только один матч из десяти последних в основное время Девять последних матчей «Лацио» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять из шести домашний матчей итальянского клуба закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным, но большого количества забитых мячей зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.