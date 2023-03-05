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«Лацио» — «АЗ Алкмаар». Прогноз на матч Лиги Конференций (07.03.2023)

сегодня, 10:52
Лацио (Рим)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.67. Ничейный результат котируется по 3.9, а победа «АЗ Алкмаар» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.703.945.11
Лига Ставок 1.76 3.90 4.70

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.83. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Лацио» с определенными проблемами прошел прошлый раунд турнира и сейчас их ожидает куда более сложный соперник. Римскому клубу очень важно перенести свою уверенность с чемпионата на Лигу Конференций, ведь в Серии А он нанес лишь второе поражение в сезоне безоговорочному лидеру «Наполи» (1:0). Ранее команда на своем стадионе минимально обыграла «Сампдорию» (1:0).

«АЗ Алкмаар» занял первое место в своей группе Лиги Конференций, поэтому начинает свой путь только сейчас. Команда не является фаворитом этого противостояния, но способна доставить проблемы практически любому сопернику. В чемпионате Нидерландов клуб набрал 50 очков и отстает от лидера «Фейеноорда» на пять пунктов. Два последних матча «АЗ Алкмаар» завершились победами над «Витессом» (1:0) и «Камбуром» (2:1).

Информация для ставок

  • «АЗ Алкмаар» проиграл только один матч из десяти последних в основное время
  • Девять последних матчей «Лацио» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Пять из шести домашний матчей итальянского клуба закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным, но большого количества забитых мячей зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.43 1.99 1.88 1.56 2.51
Лига Ставок 2.90 1.39 1.96 1.82 1.55 2.40
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 10:55
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
Гость
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