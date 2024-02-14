«Лацио» — «Бавария». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.02.2024)

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сегодня, 09:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Баварии» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.75. Ничейный результат котируется по 3.9, а победа «Лацио» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.92. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.

Форма команд

«Лацио» выглядит неубедительно в Серии А и чередует победы с поражениями. На данный момент коллектив располагается только на восьмом месте в турнирной таблице с набранными 37 баллами и уступает принципиальному сопернику «Роме» один балл. В Лиге Чемпионов с «Баварией» всегда тяжело играть, независимо от состояния соперника, поэтому поединок будет очень напряженный. Два последних поединка «Лацио» завершились победой над «Кальяри» (3:1) и поражением от «Аталанты» (1:3).

«Бавария» потеряла статус фаворита на титул в Бундеслиге после крупного поражения на выезде от главного конкурента «Байера» (0:3). Все это не может положительно влиять на атмосферу в команде, но мюнхенские футболисты настраиваются на Лигу Чемпионов как возможность реабилитироваться за неудачи во внутренних соревнованиях и будут играть на победу. В еще одной недавней игре чемпионата «Бавария» не имела больших проблем с «Боруссией» М (3:1).

Информация для ставок

«Бавария» проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бавария» выиграл оба последних поединка с «Лацио»

Прогноз

«Бавария» играет на выезде, но имеет преимущество практически во всех линиях, даже учитывая кадровые проблемы из-за травм. Предлагаем не сомневаться в силе гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.