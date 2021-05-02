«Лацио» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (02.05.2021)

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вчера, 11:33

В 34-м туре чемпионата Италии в гости к римскому «Лацио» приедет «Дженоа», который попробует навязать борьбу за очки. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.39. Ничейный результат котируется в 5.00, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.3.

ТБ 2,5 можно взять по коэффициенту 1.65. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 за 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.86.

Форма команд

«Лацио» проводит уверенный отрезок чемпионата и кроме одного матча одержал победы в последних встречах. Перед началом тура команда располагается на шестом месте в турнирной таблице, побороться за более высокие места очень тяжело, ведь отставание от них насчитывает пять очков. В прошлом туре «Лацио» крупно обыграл «Милан» (3:0), а немного ранее команда проиграла на выезде «Наполи» (2:5).

«Дженоа» выступает с переменным успехом и за несколько туров до конца сезона находится на достаточно безопасном расстоянии от зоны вылета. Тем не менее коллективу желательно побороться за очки в заключительных поединках, чтобы уберечь себя от нервной концовки чемпионата. Два последних матча «Дженоа» завершились победой над «Специей» (2:0) и ничейным результатом с «Беневенто» (2:2).

Информация для ставок

«Лацио» выиграл семь из десяти последних встреч в лиге, а «Дженоа» одержал только две победы

Пять последних домашних матчей «Лацио» во всех турнирах закончились тоталом больше 2,5 мячей

Девять из десяти последних матчей между командами завершились итогом «обе забьют»

«Лацио» выиграл у «Дженоа» в пяти из шести последних встреч на своем стадионе

Прогноз

«Лацио» находится в хорошей форме и показывает отличные результаты на своем поле. Предполагаем, что римляне окажутся сильнее в этой встрече. Сделать ставку на победу «Лацио» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.

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