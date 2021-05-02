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«Лацио» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (02.05.2021)

вчера, 11:33

В 34-м туре чемпионата Италии в гости к римскому «Лацио» приедет «Дженоа», который попробует навязать борьбу за очки. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.405.148.34
Лига Ставок 1.52 4.70 6.00
Фонбет Live! 1.42 4.70 7.50
Мелбет 1.44 4.86 7.47
1XBET 1.49 4.94 6.95
BetBoom 1.48 4.69 6.67

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.39. Ничейный результат котируется в 5.00, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.3.

ТБ 2,5 можно взять по коэффициенту 1.65. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 за 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.86.

Форма команд

«Лацио» проводит уверенный отрезок чемпионата и кроме одного матча одержал победы в последних встречах. Перед началом тура команда располагается на шестом месте в турнирной таблице, побороться за более высокие места очень тяжело, ведь отставание от них насчитывает пять очков. В прошлом туре «Лацио» крупно обыграл «Милан» (3:0), а немного ранее команда проиграла на выезде «Наполи» (2:5).

«Дженоа» выступает с переменным успехом и за несколько туров до конца сезона находится на достаточно безопасном расстоянии от зоны вылета. Тем не менее коллективу желательно побороться за очки в заключительных поединках, чтобы уберечь себя от нервной концовки чемпионата. Два последних матча «Дженоа» завершились победой над «Специей» (2:0) и ничейным результатом с «Беневенто» (2:2).

Информация для ставок

  • «Лацио» выиграл семь из десяти последних встреч в лиге, а «Дженоа» одержал только две победы
  • Пять последних домашних матчей «Лацио» во всех турнирах закончились тоталом больше 2,5 мячей
  • Девять из десяти последних матчей между командами завершились итогом «обе забьют»
  • «Лацио» выиграл у «Дженоа» в пяти из шести последних встреч на своем стадионе

Прогноз

«Лацио» находится в хорошей форме и показывает отличные результаты на своем поле. Предполагаем, что римляне окажутся сильнее в этой встрече. Сделать ставку на победу «Лацио» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Фуэнлабрада» — «Картахена».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.61 1.87 2.04
Лига Ставок 2.39 1.58 1.88 1.93
Мелбет 2.50 1.56
1XBET 3.68 1.28 2.80 1.40 1.82 1.99
BetBoom 3.94 1.28 2.37 1.63 1.86 2.01
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