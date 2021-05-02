В 25 Рейна Пепе Голов пропущено: 3 Спасений: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 77 Марушич Адам Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 26 Раду Штефан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 14 Худт Уэсли Ударов всего: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 6 Пасы: 57 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 10 Альберто Луис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 82

Н 11 Корреа Хоакин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 83

П 29 Лаццари Мануэль Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 6 Лейва Лукас Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 57

П 19 Лулич Сенад Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 67

П 21 Милинкович-Савич Сергей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 64 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 82

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 7 Ударов в створ: 5 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 71 Алиа Марко

В 1 Стракоша Томас

З 4 Габаррон Патрик Хиль

З 37 Мусаккьо Матео

П 92 Акпа Акпро Жан-Даниэль Выносы: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 8

П 32 Катальди Данило Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 33

П 16 Пароло Марко Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

П 7 Перейра Андреас Всего навесов: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 11

П 96 Фарес Мохаммед Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 23