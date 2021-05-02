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Лацио - Дженоа
Сассуоло - Аталанта
Наполи - Кальяри
Болонья - Фиорентина
Удинезе - Ювентус
Сампдория - Рома

Текстовая онлайн трансляция матча Лацио против Дженоа

Лацио Логотип футбольный клуб Лацио (Рим) 4:3 Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя) Дженоа
Лацио
4 : 3
завершен
02 мая 2021, 13:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 238.5 - 41.1
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.1
Средний возраст: 30.4 - 29.1
Средний рост: 184.3 - 185.2
Легионеров: 8 - 5
Схемы: 3-5-2 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 1
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Дженоа
Италия. Серия А 2020/2021, 34 тур
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Мелбет 1.44 4.86 7.47
1XBET 1.49 4.94 6.95
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    30' (1:0) Корреа Хоакин (11)
     
    43' (2:0) Иммобиле Чиро (17)
     
    45' Лейва Лукас (6)
     
    47' (2:1) Автогол Марушич Адам (77)
     
    48' (3:1) Альберто Луис (10) (Иммобиле Чиро (17))
     
    56' (4:1) Корреа Хоакин (11) (Альберто Луис (10))
     
    57' Лейва Лукас (6) уходит с поля, Катальди Данило (32) вышел на поле
     
    67' Лулич Сенад (19) уходит с поля, Фарес Мохаммед (96) вышел на поле
     
    79' Катальди Данило (32)
     
    81' Фарес Мохаммед (96)
     
    2
    82' Альберто Луис (10) уходит с поля, Пароло Марко (16) вышел на поле
    82' Милинкович-Савич Сергей (21) уходит с поля, Акпа Акпро Жан-Даниэль (92) вышел на поле
     
    83' Корреа Хоакин (11) уходит с поля, Перейра Андреас (7) вышел на поле
     
    32' Бираски Давиде (14)
     
    43' Радованович Иван (21)
     
    3
    46' Зайц Миха (16) уходит с поля, Пьяца Марко (37) вышел на поле
    46' Радованович Иван (21) уходит с поля, Гильоне Паоло (18) вышел на поле
    46' Дестро Маттиа (23) уходит с поля, Скамакка Джанлука (9) вышел на поле
     
    52' Стротман Кевин (20) уходит с поля, Ровелла Николо (65) вышел на поле
     
    69' Дзаппакоста Давиде (77) уходит с поля, Кассата Франческо (29) вышел на поле
     
    70' Масиелло Андреа (55)
     
    80' (4:2) Скамакка Джанлука (9)
     
    81' (4:3) Шомуродов Элдор (61) (Бадель Милан (47))
     
    90+1' Кассата Франческо (29)
    Голы
    Корреа Хоакин 1:0 30’
    Иммобиле Чиро 2:0(П) 43’
    47’ 2:1(А) Марушич Адам
    Альберто Луис
    ассистент Иммобиле Чиро     		3:1 48’
    Корреа Хоакин
    ассистент Альберто Луис     		4:1 56’
    80’ 4:2(П) Скамакка Джанлука
    81’ 4:3 Шомуродов Элдор
    ассистент Бадель Милан
    Наказания
    32’ Бираски Давиде
    43’ Радованович Иван
    Лейва Лукас 45’
    70’ Масиелло Андреа
    Катальди Данило 79’
    Фарес Мохаммед 81’
    90+1’ Кассата Франческо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Гильоне Паоло Радованович Иван
    46’ Пьяца Марко Зайц Миха
    46’ Скамакка Джанлука Дестро Маттиа
    52’ Ровелла Николо Стротман Кевин
    Катальди Данило Лейва Лукас 57’
    Фарес Мохаммед Лулич Сенад 67’
    69’ Кассата Франческо Дзаппакоста Давиде
    Пароло Марко Альберто Луис 82’
    Акпа Акпро Жан-Даниэль Милинкович-Савич Сергей 82’
    Перейра Андреас Корреа Хоакин 83’
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 9
    		11 Удары в створ 5
    		13 Фолы 12
    		7 Угловые 4
    		1 Офсайды 2
    		51% Владение мячом 49%
    		3 Cэйвы 7
    		3 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    SAFqwer
    SAFqwer
    02 мая в 17:35
    Эльдорчик молодца!!! 5-ый забил, надеюсь не последний в этом сезоне....В принципе достойно представляет РПЛ в Серии А, не то что суперфорвард из Фиорентины(((
    Oplot
    Oplot
    02 мая в 16:32
    Корреа очень хорошо играет👌🏽
    Ozabot
    Ozabot
    02 мая в 15:49
    «Дженоа» молодцы. До конца бились. Жаль, не довезли.
    волгодон 2
    волгодон 2
    02 мая в 15:39
    перевыполнили план
    надеюсь на другие сегодняшние матчи голов хватит)
    Bom Bom
    Bom Bom
    02 мая в 14:15
    Игра сделана) Радованович постарался
    Bom Bom
    Bom Bom
    02 мая в 14:03
    Есть первый) Не без удачи, конечно
    Bom Bom
    Bom Bom
    02 мая в 13:51
    Лацио кружит у ворот, но Перин без труда берет удары
    1bear
    1bear
    02 мая в 13:21
    верю,что Дженоа не проиграет !!!
    волгодон 2
    волгодон 2
    02 мая в 10:28
    Моя любимая ставка ОЗ. Генуя верим! В Лацио почти не сомневаюсь.
    shlomo
    shlomo
    02 мая в 07:39
    Лацио не проиграет
    swed27
    swed27
    01 мая в 22:50
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