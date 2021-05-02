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4 : 3
завершен
02 мая 2021, 13:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 238.5 - 41.1
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.1
Средний возраст: 30.4 - 29.1
Средний рост: 184.3 - 185.2
Легионеров: 8 - 5
Схемы: 3-5-2 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 1
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Стадион Олимпико
|Корреа Хоакин
|1:0
|30’
|Иммобиле Чиро
|2:0(П)
|43’
|47’
|2:1(А)
|Марушич Адам
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Альберто Луис
ассистент Иммобиле Чиро
|3:1
|48’
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Корреа Хоакин
ассистент Альберто Луис
|4:1
|56’
|80’
|4:2(П)
|Скамакка Джанлука
|81’
|4:3
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Шомуродов Элдор
ассистент Бадель Милан
|32’
|Бираски Давиде
|43’
|Радованович Иван
|Лейва Лукас
|45’
|70’
|Масиелло Андреа
|Катальди Данило
|79’
|Фарес Мохаммед
|81’
|90+1’
|Кассата Франческо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Гильоне Паоло
|Радованович Иван
|46’
|Пьяца Марко
|Зайц Миха
|46’
|Скамакка Джанлука
|Дестро Маттиа
|52’
|Ровелла Николо
|Стротман Кевин
|Катальди Данило
|Лейва Лукас
|57’
|Фарес Мохаммед
|Лулич Сенад
|67’
|69’
|Кассата Франческо
|Дзаппакоста Давиде
|Пароло Марко
|Альберто Луис
|82’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Милинкович-Савич Сергей
|82’
|Перейра Андреас
|Корреа Хоакин
|83’
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|20
|Удары по воротам
|9
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|11
|Удары в створ
|5
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|13
|Фолы
|12
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|7
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|2
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|3
|Cэйвы
|7
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|3
|Предупреждения
|4
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надеюсь на другие сегодняшние матчи голов хватит)
надеюсь на другие сегодняшние матчи голов хватит)