«Лацио» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (29.01.2023)

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вчера, 13:44

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Фиорентины» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77.

Форма команд

«Лацио» после нескольких невыразительных матчей сумел проработать свои недочеты и в последних матчах выглядел очень достойно. Команда располагается на третьем месте с 37 очками, но опережает двух конкурентов только по дополнительным показателям. В прошлом туре «Лацио» уверенно разгромил «Милан» (4:0), а ранее минимально обыграл «Болонью» в кубке Италии (1:0).

«Фиорентина» выступает очень нестабильно и часто победы сменяются поражениями. На данный момент коллектив из Флоренции занимает 11 место с 23 баллами в активе и бороться за еврокубки ему будет очень сложно. Предстоящий матч будет очень сложным для гостей, но отличиться в воротах соперника шансы определенно будут. Два последних матча «Фиоренитны» завершились поражениями от «Торино» (0:1) и «Ромы» (0:2) в Серии А.

Информация для ставок

Четыре из пяти последних поединков «Фиорентины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лацио» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лацио» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Фиорентины»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.