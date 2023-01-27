«Лацио» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (29.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Фиорентины» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.8.
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завтра, 20:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77.
Форма команд
«Лацио» после нескольких невыразительных матчей сумел проработать свои недочеты и в последних матчах выглядел очень достойно. Команда располагается на третьем месте с 37 очками, но опережает двух конкурентов только по дополнительным показателям. В прошлом туре «Лацио» уверенно разгромил «Милан» (4:0), а ранее минимально обыграл «Болонью» в кубке Италии (1:0).
«Фиорентина» выступает очень нестабильно и часто победы сменяются поражениями. На данный момент коллектив из Флоренции занимает 11 место с 23 баллами в активе и бороться за еврокубки ему будет очень сложно. Предстоящий матч будет очень сложным для гостей, но отличиться в воротах соперника шансы определенно будут. Два последних матча «Фиоренитны» завершились поражениями от «Торино» (0:1) и «Ромы» (0:2) в Серии А.
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних поединков «Фиорентины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Лацио» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Лацио» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Фиорентины»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.