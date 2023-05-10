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«Лацио» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (12.05.2023)

вчера, 12:31
Лацио

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат котируется по 3.55, а победа «Лечче» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.6

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.693.695.90
Pari 1.65 3.60 5.70

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.3. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.62. Ставка на «обе забьют» составляет 2.13.

Форма команд

«Лацио» набрал только шесть очков в пяти последних турах Серии А и такие результаты не могли повлиять на их позицию. Команда опустилась на третье место с 64 баллами и отстает от «Ювентуса» на два пункта. Римляне не гарантировали себе топ-4, поэтому на матч с «Лечче» выйдут мотивированными. В прошлом туре «Лацио» проиграл на выезде «Милану» (0:2), а ранее переиграл на своем поле «Сассуоло» (2:0).

«Лечче» все еще продолжает борьбу за выживание и имеет неплохие шансы остаться в Серии А. Коллектив набрал 31 балл и занимает 16 место, опережая зону вылета четыре очка. Клубу очень важно набирать баллы, но шансов в предстоящей встрече с римским клубом откровенно мало. В последней игре чемпионата Италии «Лечче» проиграл на своем поле «Вероне» (0:1) и уступил на выезде «Ювентусу» (1:2).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Лечче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Лацио» проиграл три из четырех последних матчей в чемпионате Италии
  • «Лечче» выиграл два последних матча у «Лацио»
  • Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.75 1.65 2.34 1.31 3.64
Pari 1.63 2.30
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:15
Хозяева поля не проиграют,а скорей всего выиграют, дают хороший кэф на победу Лацио !
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