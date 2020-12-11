«Лацио» — «Верона». Прогноз на матч чемпионата Италии (12.12.2020)

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вчера, 07:49

«Лацио» и «Верона» сыграют друг с другом в матче 11-го тура Серии А. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет на победу «Лацио» в предстоящем матче предлагает коэффициент 1.66. Шансы «Вероны» одержать победу во встрече оцениваются в 5.25, а ничейный исход отмечен котировкой 4.42.

Согласно линии букмекера, матч в Риме получится результативным. Исход ТБ (2,5) отмечен в 1.68, а ТМ (2,5) идет за 2.30.

Форма команд

В проходящем розыгрыше итальянской Серии A «Лацио» стабильно теряет очки. Во многом это связано с пандемией коронавируса, которую команда пережила в прошлом месяце. На счету римлян 17 очков, они занимают седьмую позицию в турнирной таблице. В прошлом туре подопечные Симоне Индзаги обыграли в гостях «Специю» (2:1).

8 декабря «Лацио» провел заключительный матч на групповой стадии Лиги чемпионов, дома сыграв вничью с «Брюгге» (2:2). В итоге команда вышла в 1/8 финала турнира со второй строчки.

«Верона» приятно удивляет своими результатами в чемпионате Италии. В десяти сыгранных турах команда проиграла только два раза, уступив «Сассуоло» (0:2) и «Парме» (0:1). В прошлом туре Серии A подопечные Ивана Юрича разделили очки с «Кальяри» (1:1). Набрав шестнадцать очков, «мастифы» расположились на восьмой позиции в рейтинге. Отметим, что у «Вероны» лучшая оборона в чемпионате – только восемь пропущенных голов.

Информация для ставок

«Лацио» не побеждал в трех из пяти прошлых домашних матчей

«Верона» не проигрывала в трех из пяти предыдущих выездных поединков

В трех из четырех предыдущих очных встреч команд в Риме сыграла ставка на ТМ (2,5)

Последний матч соперников на стадионе «Лацио» закончился вничью 0:0

Прогноз

В этом матче «Лацио» будет противостоять непростой соперник, который надежно играет в обороне. Учитывая плотный график и оставшиеся проблемы с составом, хозяевам будет непросто оформить уверенную победу.

Предлагаем сыграть ставку на тотал меньше (3,5) мячей с коэффициентом 1.55 по линии букмекерской конторы Мелбет.