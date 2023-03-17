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«Ланс» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (18.03.2023)

вчера, 19:49
Ланс

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ланса» составляет 1.25. Поставить на «Анже» можно по 13, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.246.3213.27
Лига Ставок 1.27 6.00 11.00
1XBET 1.26 6.70 13.00

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Ланс» заметно сдал в результатах в Лиге 1 и это сразу же отразилось на положении команды в турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает третье место с 54 баллами и всего на два пункта отстает от «Марселя». В домашней встрече с аутсайдером у хозяев будет возможность попытаться догнать конкурента в случае его осечки. Два последних матча «Ланса» завершились разгромом «Клермона» (4:0) и ничьей с «Лиллем» (1:1).

У «Анже» дела не меняются в лучшую сторону, а за весь сезон команда смогла победить лишь дважды. Закономерно, что коллектив занимает последнее место с 10 очками и отстает от ближайшего соперника на 10 пунктов, что лишает его реальных шансов спасти свое место в Лиге 1. В прошлом туре «Анже» на своем поле проиграл «Тулузе» (0:2), а ранее был разгромлен на выезде от «Монпелье» (0:5).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Ланса» завершились исходом «обе забьют»
  • «Анже» выиграл лишь один матч из десяти последних на выезде
  • «Ланс» выиграл два последних матча у «Анже»

Прогноз

«Ланс» является большим фаворитом в этой встрече и вероятнее всего, сможет одержать уверенную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.95 1.27 2.37 1.62 1.86 2.02
Лига Ставок 2.28 1.61 1.80 1.99
1XBET 2.42 1.66
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:11
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 20:39
Никаких сомнений что Ланс без особых проблем заберет свои три очка в этом матче
Гость
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