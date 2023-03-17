«Ланс» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (18.03.2023)

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вчера, 19:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ланса» составляет 1.25. Поставить на «Анже» можно по 13, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Ланс» заметно сдал в результатах в Лиге 1 и это сразу же отразилось на положении команды в турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает третье место с 54 баллами и всего на два пункта отстает от «Марселя». В домашней встрече с аутсайдером у хозяев будет возможность попытаться догнать конкурента в случае его осечки. Два последних матча «Ланса» завершились разгромом «Клермона» (4:0) и ничьей с «Лиллем» (1:1).

У «Анже» дела не меняются в лучшую сторону, а за весь сезон команда смогла победить лишь дважды. Закономерно, что коллектив занимает последнее место с 10 очками и отстает от ближайшего соперника на 10 пунктов, что лишает его реальных шансов спасти свое место в Лиге 1. В прошлом туре «Анже» на своем поле проиграл «Тулузе» (0:2), а ранее был разгромлен на выезде от «Монпелье» (0:5).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Ланса» завершились исходом «обе забьют»

«Анже» выиграл лишь один матч из десяти последних на выезде

«Ланс» выиграл два последних матча у «Анже»

Прогноз

«Ланс» является большим фаворитом в этой встрече и вероятнее всего, сможет одержать уверенную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.