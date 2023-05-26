«Ланс» — «Аяччо». Прогноз на матч Лиги 1 (27.05.2023)

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вчера, 07:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ланса» составляет 1.13. Поставить на «Аяччо» можно по 23, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 3.

Форма команд

«Ланс» имеет комфортное преимущество перед «Марселем» в пять очков и вероятнее всего завершит сезон на втором месте. Серебряные медали и место в группе Лиги чемпионов – высокое достижение коллектива, который еще не так давно находился в Лиге 2. В активе клуба 78 баллов, а отставание в шесть очков от « ПСЖ » практически не оставляет команде шансов на чемпионство. Два последних поединка «Ланса» завершились выездной победой над «Лорьяном» (3:1) и домашним успехом с «Реймсом» (2:1).

У «Аяччо» дела прогнозируемо идут плохо, и команда уже точно покинет Лигу 1 по окончанию сезона. Команда занимает 19 место с 23 баллами и может обойти только «Труа», который на данный момент опережает клуб по дополнительным характеристикам. В прошлом туре чемпионата Франции «Аяччо» разгромно проиграл на своем поле «Ренну» (0:5), а ранее с тем же счетом был деклассирован « ПСЖ » (0:5).

Информация для ставок

«Ланс» одержал девять побед в десяти последних матчах

«Аяччо» проиграл девять из десяти последних матчей на выезде

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Прогноз

«Ланс» является большим фаворитом в этой встрече и вероятнее всего, сможет одержать уверенную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-2) можно по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.