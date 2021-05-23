«Ланс» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (23.05.2021)

23 мая в чемпионате Франции сыграют «Ланс» и «Монако». Предлагаем прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на это противостояние.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Монако» идут по коэффициенту 1.64. Второй по вероятности исход – это ничья за 4.48, а победа «Ланса» доступна с котировкой 5.45.
Поставить на тотал больше (2,5) голов в этой игре букмекер предлагает по коэффициенту 1.52, меньше – 2.65.
Форма команд
«Ланс» проиграл три последних матча в Лиге 1. Из-за этого команда опустилась на шестую строчку рейтинга, лишившись шансов завершить чемпионат в зоне Лиги Европы.
Отчасти, неудачи «красно-желтых» можно списать на сложности календаря, ведь противостояли в данной серии команде ПСЖ (1:2) и «Лилль» (0:3), но гостевое поражение от «Бордо» (0:3) было достаточно неожиданным.
За тур до финиша в чемпионате Франции «Монако» занимает третье место, опережая «Лион» на один балл. В последних двух поединках лиги «монегаски» набрали максимум очков, обыграв «Реймс» (1:0) и «Ренн» (2:1).
Также подопечные Нико Ковача сыграли в финале Кубке Франции, где ничего не смогли противопоставить ПСЖ (0:2).
Информация для ставок
- «Монако» выиграл 10 из 11 прошлых гостевых матчей в Лиге 1
- «Ланс» пропускал минимум 2 гола в 3 предыдущих турах чемпионата
- «Монако» не пропускал голы в 4 последних выездных встречах Лиги 1
Прогноз
«Монако» располагает более качественным подбором исполнителей, нежели «Ланс». Кроме того, гостям нужно набирать три очка в этом поединке, чтобы не позволить «Лиону» перехватить бронзовые медали. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Монако» по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Фонбет.