«Ланс» — «Нант». Прогноз на матч чемпионата Франции (28.10.2023)

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вчера, 19:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ланс». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Нанта» оценивается по 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.07. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.82.

Форма команд

«Ланс» имеет целую серию матчей без поражений, но слишком часто играет вничью. В Лиге 1 коллектив не так успешен и на данный момент занимает лишь 14 место с девятью баллами, отставая от нынешнего соперника на пять пунктов. В случае победы хозяева могут сократить это расстояние практически до минимума. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Ланс» сыграл вничью с ПСВ (1:1), а ранее поделил очки с «Гавром» в чемпионате (0:0).

«Нант» выступает немного лучше в Лиге 1 и набрал уже 14 баллов, однако этого мало, чтобы оказаться в группе лидеров. Коллектив занимает лишь седьмое место, и чтобы продвинуться выше, ему необходимо побеждать в нескольких предстоящих турах. Два последних матча «Нанта» завершились победами над «Монпелье» (2:0) и «Страсбуром» (2:1) в чемпионате Франции.

Информация для ставок

«Ланс» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Нант» проиграл четыре из шести последних выездных поединков

Пять из шести последних встреч команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ланс» старается исправить ситуацию в чемпионате и наверняка будет играть первым номером, максимально обостряя игру. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.