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«Ланс» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (14.01.2024)

вчера, 17:13
ПСЖ

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдает гостям с коэффициентом 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ланса» будет стоить 3.75, ничью можно поставить за 3.9. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.75.

Вероятность низового матча составляет 2.25 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается в 1.67. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Ланс» немного исправил свое положение в чемпионате Франции по сравнению с началом сезона, однако до зоны еврокубков коллективу еще далековато. Команда занимает восьмое место с 26 баллами и отстает от шестого места на три пункта. В матче с лидером и чемпионом Франции хозяевам будет непросто, но за очки шансы побороться определенно будут. Два последних матча «Ланса» завершились поражением от «Монако» в кубке Франции (2:3, по пенальти) и неудачей с «Ниццей» (0:2).

«ПСЖ» имеет небольшой запас перед конкурентами и лидирует в Лиге 1 с 40 баллами. Команде очень важно хорошо выступить в Лиге Чемпионов и тренерский штаб будет ее готовить именно под этот турнир. Тем не менее, гостям нежелательно терять очки и в ближайших поединках чемпионата. В матче кубка Франции «ПСЖ» разгромил «Revel» (9:0), а в матче за Суперкубок переиграл «Тулузу» (2:0).

Информация для ставок

  • «Ланс» проиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «ПСЖ» уступил лишь в двух поединках на выезде из десяти последних
  • «ПСЖ» выиграл два последних матча у «Ланса»
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды борются за самые высокие места, а поэтому стоит ждать напряженной и интересной игры. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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вчера в 18:58
«ПСЖ» является фаворитом в данном матче. «Ланс» не показывал хорошей игры. «ПСЖ», напротив, находится в хорошей форме и имеет большой запас очков перед конкурентами.
shlomo
shlomo
вчера в 17:43
Гол фаворита в этой ситуации выглядит надежно, ведь в среднем за матч Лиги 1 он реализует 2.47 момента, а вот что касается забитого мяча Ланса, то он может вызвать вопросы. Однако, надо отметить, что против ПСЖ у него получается игра в атаке, и к примеру, начиная с 2021 года, за 6-ть очных противостояний, такой исход как обмен голами был актуален в 100% соотношение. Вот и получается, что вполне логично ожидать продолжение данной тенденции, ведь коллективы очень нуждаются в победе.
Гость
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