«Ланс» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (14.01.2024)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдает гостям с коэффициентом 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ланса» будет стоить 3.75, ничью можно поставить за 3.9. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.75.
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0 : 2
завершен
вчера, 22:45
Вероятность низового матча составляет 2.25 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается в 1.67. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Ланс» немного исправил свое положение в чемпионате Франции по сравнению с началом сезона, однако до зоны еврокубков коллективу еще далековато. Команда занимает восьмое место с 26 баллами и отстает от шестого места на три пункта. В матче с лидером и чемпионом Франции хозяевам будет непросто, но за очки шансы побороться определенно будут. Два последних матча «Ланса» завершились поражением от «Монако» в кубке Франции (2:3, по пенальти) и неудачей с «Ниццей» (0:2).
«ПСЖ» имеет небольшой запас перед конкурентами и лидирует в Лиге 1 с 40 баллами. Команде очень важно хорошо выступить в Лиге Чемпионов и тренерский штаб будет ее готовить именно под этот турнир. Тем не менее, гостям нежелательно терять очки и в ближайших поединках чемпионата. В матче кубка Франции «ПСЖ» разгромил «Revel» (9:0), а в матче за Суперкубок переиграл «Тулузу» (2:0).
Информация для ставок
- «Ланс» проиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «ПСЖ» уступил лишь в двух поединках на выезде из десяти последних
- «ПСЖ» выиграл два последних матча у «Ланса»
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Обе команды борются за самые высокие места, а поэтому стоит ждать напряженной и интересной игры. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.