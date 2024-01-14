«Ланс» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (14.01.2024)

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вчера, 17:13

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдает гостям с коэффициентом 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ланса» будет стоить 3.75, ничью можно поставить за 3.9. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.75.

Вероятность низового матча составляет 2.25 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается в 1.67. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Ланс» немного исправил свое положение в чемпионате Франции по сравнению с началом сезона, однако до зоны еврокубков коллективу еще далековато. Команда занимает восьмое место с 26 баллами и отстает от шестого места на три пункта. В матче с лидером и чемпионом Франции хозяевам будет непросто, но за очки шансы побороться определенно будут. Два последних матча «Ланса» завершились поражением от «Монако» в кубке Франции (2:3, по пенальти) и неудачей с «Ниццей» (0:2).

« ПСЖ » имеет небольшой запас перед конкурентами и лидирует в Лиге 1 с 40 баллами. Команде очень важно хорошо выступить в Лиге Чемпионов и тренерский штаб будет ее готовить именно под этот турнир. Тем не менее, гостям нежелательно терять очки и в ближайших поединках чемпионата. В матче кубка Франции « ПСЖ » разгромил «Revel» (9:0), а в матче за Суперкубок переиграл «Тулузу» (2:0).

Информация для ставок

«Ланс» проиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

« ПСЖ » уступил лишь в двух поединках на выезде из десяти последних

» уступил лишь в двух поединках на выезде из десяти последних « ПСЖ » выиграл два последних матча у «Ланса»

» выиграл два последних матча у «Ланса» Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды борются за самые высокие места, а поэтому стоит ждать напряженной и интересной игры. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.