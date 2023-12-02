«Лечче» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (03.12.2023)

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сегодня, 16:55

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Болонью», а поставить на нее можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Рискнуть на успех «Лечче» можно по 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.62. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.

Форма команд

«Лечче» старается держаться в середине таблицы и пока у клуба это удовлетворительно выходит. Коллектив занимает 13 место с 15 баллами в активе и отстает от «Торино» всего на один балл. В предстоящей игре хозяева не считаются фаворитами, но могут создать сопернику проблемы и побороться за три пункта. Два последних матча «Лечче» завершились ничьими с «Вероной» и «Миланом» с одинаковым счетом (2:2).

«Болонья» неплохо выглядит в нынешнем футбольном году и заслуженно занимает шестое место в турнирной таблице. Команда мечтает о попадании в еврокубки и в таком случае не имеет права терять очки в подобных поединках, поэтому наверняка выйдет на поле предельно мотивированной. В прошлом туре чемпионата Италии «Болонья» на своем поле обыграла «Торино» (2:0), а ранее уступила на выезде «Фиорентине» (1:2).

Информация для ставок

«Лечче» не может победить на протяжении последних девяти матчей подряд

Пять из шести последних выездных матчей «Болоньи» закончились ничьими

«Болонья» выиграла четыре последних матча у «Лечче»

Прогноз

«Болонья» имеет большое преимущество над соперником в личных встречах и в этот раз с большой вероятностью может добиться победы. Сделать ставку на гостей можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.