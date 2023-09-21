«Лечче» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (22.09.2023)

1695296076

вчера, 14:34

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Лечче», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Рискнуть на успех «Дженоа» можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.62. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Лечче» показывает неплохие результаты на старте сезона и после четырех туров смог набрать восемь баллов. Это позволяет команде занимает четвертое место, уступая один пункт «Милану». Клуб очень рассчитывает на предстоящий матч на своем стадионе с вернувшимся «Дженоа» как на возможность одержать еще одну важную победу. Два последних матча «Лечче» завершились выездной ничьей с «Монцой» (1:1) и победой над «Салернитаной» (2:0).

«Дженоа» всего один год провел в Серии В и уже успел вернуться в элитный дивизион. На данный момент коллектив набрал четыре пункта и старается цепляться за очки в буквально в каждом поединке. Даже ничья на выезде с «Лечче» будет вполне удовлетворительным результатом для гостей. В прошлом туре «Дженоа» не смог удержать победу над «Наполи» (2:2), а ранее минимально уступил «Торино» на выезде (0:1).

Информация для ставок

«Лечче» проиграл лишь один матч из десяти последних в основное время во всех турнирах

Пять из шести последних выездных матчей «Дженоа» завершились тоталом меньше 1.5 мячей

«Дженоа» выиграл три из пяти последних матчей у «Лечче» при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды очень часто обмениваются забитыми мячами в личных встречах и в этот раз наверняка произойдет подобная ситуация. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.