Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Лечче» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (22.09.2023)

вчера, 14:34
Дженоа

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Лечче», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Рискнуть на успех «Дженоа» можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.533.213.12
Лига Ставок 2.55 3.20 3.10
Pari 2.50 3.20 3.10

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.62. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Лечче» показывает неплохие результаты на старте сезона и после четырех туров смог набрать восемь баллов. Это позволяет команде занимает четвертое место, уступая один пункт «Милану». Клуб очень рассчитывает на предстоящий матч на своем стадионе с вернувшимся «Дженоа» как на возможность одержать еще одну важную победу. Два последних матча «Лечче» завершились выездной ничьей с «Монцой» (1:1) и победой над «Салернитаной» (2:0).

«Дженоа» всего один год провел в Серии В и уже успел вернуться в элитный дивизион. На данный момент коллектив набрал четыре пункта и старается цепляться за очки в буквально в каждом поединке. Даже ничья на выезде с «Лечче» будет вполне удовлетворительным результатом для гостей. В прошлом туре «Дженоа» не смог удержать победу над «Наполи» (2:2), а ранее минимально уступил «Торино» на выезде (0:1).

Информация для ставок

  • «Лечче» проиграл лишь один матч из десяти последних в основное время во всех турнирах
  • Пять из шести последних выездных матчей «Дженоа» завершились тоталом меньше 1.5 мячей
  • «Дженоа» выиграл три из пяти последних матчей у «Лечче» при двух ничьих
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды очень часто обмениваются забитыми мячами в личных встречах и в этот раз наверняка произойдет подобная ситуация. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.75 1.63 2.37 1.30 3.67
Лига Ставок 2.15 1.72 1.62 2.33
Pari 1.62 2.30
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:34
У “Лечче” не самый просто календарь на старте, но не смотря на это команда и выиграла у “Лацио”, и не проиграла “Фиорентине”. На своем поле два матча и две победы, поэтому “Дженоа” будет не так просто рассчитывать на очки. Гости в предыдущем туре вели дома у “Наполи” со счетом 2:0, но не смогли удержать победу. Такие результаты часто бьют по морали команды, поэтому я предлагаю поставить ставку на победу “Лечче” с форой (0)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 