«Леганес» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (30.01.2022)

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вчера, 16:53

30 января 2022 года состоится матч «Леганес — Алькоркон». Поединок пройдет на домашней арене «Леганеса» в рамках очередного тура Испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка, по мнению букмекеров является «Леганес». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55 и на победу «Алькоркона» по 5.50. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Леганес» идет в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У команды шесть побед, восемь ничьих и десять поражений. Коллектив забил 25 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Леганес» выглядит не лучшим образом, этот клуб очень часто теряет очки — поражение от «Бургоса» со счетом 4:0, а также ничейный исход с «Реал Сосьедад Б» 1:1 и фиаско в игре с «Вальядолидом» 1:0.

«Алькоркон» идет в нынешнем сезоне на последней, 22-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 баллов. У команды две победы, шесть ничьих и 16 поражений. Коллектив забил 18 голов и пропустил 46 мячей. В последних встречах «Алькоркон» сыграл вничью с «Мирандес» со счетом 0:0, а также уступил «Ибице» 6:2 и проиграл «Малаге» 0:1. Это были не лучшие игры в исполнени «Алькоркона», но команда играет так практически весь сезон.

Информация для ставок

«Алькоркон» не может выиграть вот уже семь игр кряду

«Леганес» не побеждает четыре поединка кряду

У «Алькоркона» семь пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Леганес» по коэффициенту 4.00. «Леганес» в нынешнем сезоне хорош в играх против аутсайдеров.