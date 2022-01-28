«Леганес» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (30.01.2022)

30 января 2022 года состоится матч «Леганес — Алькоркон». Поединок пройдет на домашней арене «Леганеса» в рамках очередного тура Испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.
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завтра, 16:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка, по мнению букмекеров является «Леганес». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55 и на победу «Алькоркона» по 5.50. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.08.
Форма команд
«Леганес» идет в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У команды шесть побед, восемь ничьих и десять поражений. Коллектив забил 25 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Леганес» выглядит не лучшим образом, этот клуб очень часто теряет очки — поражение от «Бургоса» со счетом 4:0, а также ничейный исход с «Реал Сосьедад Б» 1:1 и фиаско в игре с «Вальядолидом» 1:0.
«Алькоркон» идет в нынешнем сезоне на последней, 22-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 баллов. У команды две победы, шесть ничьих и 16 поражений. Коллектив забил 18 голов и пропустил 46 мячей. В последних встречах «Алькоркон» сыграл вничью с «Мирандес» со счетом 0:0, а также уступил «Ибице» 6:2 и проиграл «Малаге» 0:1. Это были не лучшие игры в исполнени «Алькоркона», но команда играет так практически весь сезон.
Информация для ставок
- «Алькоркон» не может выиграть вот уже семь игр кряду
- «Леганес» не побеждает четыре поединка кряду
- У «Алькоркона» семь пропущенных голов в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Леганес» по коэффициенту 4.00. «Леганес» в нынешнем сезоне хорош в играх против аутсайдеров.