«Леганес» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (06.12.2022)

1670233775

вчера, 12:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Леганес». Команда играет на своем поле, и поставить на его победу можно по коэффициенту 1.98. Победа «Мирандеса» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.92. Вероятность исхода «обе забьют» — коэффициент 2.15.

Форма команд

«Леганес» набрал уже 11 очков в пяти последних турах, что является неплохим результатом, и намерен как можно быстрее вернуться в группу лидеров. Сейчас коллектив занимает девятое место с 25 очками и отстает от лидера на целых девять баллов. Два последних матча «Леганеса» завершились ничьей с «Вильярреалом Б» (0:0) и минимальной победой с «Гранадой» (1:0).

«Мирандес» проиграл лишь один матч из пяти последних в Сегунде, что очень помогло ему выйти из зоны вылета. Сейчас коллектив с 19 очками занимает 17 место и старается подниматься еще выше по турнирной таблице, чтобы находиться в безопасности от возможности понижения в классе. В прошлом туре «Мирандес» уверенно обыграл «Альбасете» (4:2), а ранее уступил «Реал Овьедо» (0:1).

Информация для ставок

«Леганес» проиграл только один матч из десяти последних в основное время

«Мирандес» одержал всего одну выездную победу в десяти последних матчах

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Леганес» выиграл в четырех из пяти последних поединках с «Мирандесом»

Прогноз

«Леганес» показывает хорошие результаты и в этой встрече будет играть максимально агрессивно. Предлагаем поверить в победу хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.