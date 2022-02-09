«Леганес» — «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (11.02.2022)

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вчера, 16:51

11 февраля 2022 года состоится поединок «Леганес — Сарагоса». Матч пройдет в рамках очередного тура Испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок, который пройдет на домашней арене «Леганеса».

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Леганес». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.05, а победа гостей в 3.55. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 2.10.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Леганес» идет на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 30 баллов. У команды семь побед, девять ничьих и десять поражений. Клуб забил 26 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Леганес» не может похвастаться хорошим уровнем игры и регулярно теряет очки. У клуба ничья с «Тенерифе» со счетом 0:0, а также победа над «Алькорконом» 1:0 и поражение от «Бургоса» 4:0.

«Сарагоса» идет в нынешнем сезоне Сегунды на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 30 баллов. У команды пять побед, 15 ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 20 голов и пропустил 26 мячей. В последних встречах «Сарагоса» выглядит очень плохо и часто теряет очки, в основном клуб играет вничью — ничейный исход с «Малагой» со счетом 1:1, а также с «Ибицей» 2:2 и «Вальядолидом» 0:0.

Информация для ставок

«Сарагоса» не побеждает вот уже семь игр кряду

«Леганес» выиграл один матч из последних пяти

У «Сарагосы» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победит «Сарагоса» по коэффициенту 1.65. В победу клуба верится с трудом, но команда вполне себе может зацепиться за ничью, так как в последних матчах она только это и делает.