«Легион» — «Пайде Линнамесконд». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (29.06.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом данного поединка по версии букмекеров являются гости. Поставить на победу «Пайде» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если с победителем определиться сложно, то взять ничью предлагают по коэффициенту 7, ну а загрузить на победу хозяев можно по коэффициенту 7.2.
|
1 : 2
завершен
29 июня 2022, 19:30
среда
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.
Форма команд
«Легион» не проводил матчей с конца мая месяца, и вот несколько дней назад команда встретилась на выезде с «Таммекой Тарту» и оформила сенсационный разгром со счетом (4:1). Такой успех должен воодушевить коллектив на дальнейшие успехи в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.
«Пайде Линнамесконд» после 17 поединков занимает четвертое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за еврокубки. Футболисты готовы прервать негативную безвыигрышную гостевую серию и порадовать своих поклонников. В минувших турах это сделать не удалось, так как не смогли зацепиться за очки в сражении с «Нымме Калью», а также расписали ничью (1:1) с «Курессааре».
Информация для ставок
Подзаголовок
- «Легион» сумел победить в одной из четырех последних играх
- Безвыигрышная выездная серия «Пайде» насчитывает пять матчей
- Шесть минувших очных встреч закончились победой «Пайде»
- Три последних поединка с участием «Легиона» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
Гости с первых минут пойдут в атаку, и будут создавать много опасных моментов у ворот хозяев поля. Забив несколько мячей, они без проблем оформят очередные три очка в копилку. Рекомендуем сделать ставку на ИТБ 2 «Пайде» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.