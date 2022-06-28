«Легион» — «Пайде Линнамесконд». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (29.06.2022)

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28 июня 2022, 10:29

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка по версии букмекеров являются гости. Поставить на победу «Пайде» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если с победителем определиться сложно, то взять ничью предлагают по коэффициенту 7, ну а загрузить на победу хозяев можно по коэффициенту 7.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Легион» не проводил матчей с конца мая месяца, и вот несколько дней назад команда встретилась на выезде с «Таммекой Тарту» и оформила сенсационный разгром со счетом (4:1). Такой успех должен воодушевить коллектив на дальнейшие успехи в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Пайде Линнамесконд» после 17 поединков занимает четвертое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за еврокубки. Футболисты готовы прервать негативную безвыигрышную гостевую серию и порадовать своих поклонников. В минувших турах это сделать не удалось, так как не смогли зацепиться за очки в сражении с «Нымме Калью», а также расписали ничью (1:1) с «Курессааре».

Информация для ставок

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«Легион» сумел победить в одной из четырех последних играх

Безвыигрышная выездная серия «Пайде» насчитывает пять матчей

Шесть минувших очных встреч закончились победой «Пайде»

Три последних поединка с участием «Легиона» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Гости с первых минут пойдут в атаку, и будут создавать много опасных моментов у ворот хозяев поля. Забив несколько мячей, они без проблем оформят очередные три очка в копилку. Рекомендуем сделать ставку на ИТБ 2 «Пайде» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.