«Леванте» — «Атлетик». Прогноз на матч Кубка Испании (04.03.2021)

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вчера, 23:44

«Леванте» примет на своем поле «Атлетик». Это будет ответный поединок в Кубке Испании по футболу. Первый матч был сыгран на поле «Атлетика» и завершился ничейным исходом 1:1. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Атлетика» за коэффициентом 2.15. Также можно поставить на то, что будет ничейный исход за 3.70 и на победу «Леванте» за 3.15.

Форма команд

«Леванте» в нынешнем сезоне расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе у команды 32 пункта. Клуб из Валенсии забил 35 мячей и пропустил 34 гола. Также «Леванте» выиграл семь поединков, 11 раз играл вничью и проиграл семь игр. «Леванте» здорово начал сезон, но ближе к середине первенства потерял уверенность и начал опускаться в турнирной таблице все ниже.

Матч против «Леванте» — это отличный шанс для «Атлетика» пробиться в финал. «Атлетик» находится на десятой строчке в Примере и имеет в активе 30 пунктов. Клуб выиграл восемь поединков, шесть раз играл вничью и проиграл в десяти матчах. Команда забила 34 мяч и пропустила 28 голов.

Информация для ставок

«Атлетик» не проигрывает четыре матча кряду

«Леванте» проиграл всего один матч из последних пяти

«Атлетик» забил восемь мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка — проход дальше «Атлетика» за коэффициентом 1.67. Также можно поставить на то, что тотал голов в матче будет больше 2.5 за коэффициентом 2.05.

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