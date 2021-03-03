«Леванте» — «Атлетик». Прогноз на матч Кубка Испании (04.03.2021)

«Леванте» примет на своем поле «Атлетик». Это будет ответный поединок в Кубке Испании по футболу. Первый матч был сыгран на поле «Атлетика» и завершился ничейным исходом 1:1. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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Ставки букмекеров
В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Атлетика» за коэффициентом 2.15. Также можно поставить на то, что будет ничейный исход за 3.70 и на победу «Леванте» за 3.15.
Форма команд
«Леванте» в нынешнем сезоне расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе у команды 32 пункта. Клуб из Валенсии забил 35 мячей и пропустил 34 гола. Также «Леванте» выиграл семь поединков, 11 раз играл вничью и проиграл семь игр. «Леванте» здорово начал сезон, но ближе к середине первенства потерял уверенность и начал опускаться в турнирной таблице все ниже.
Матч против «Леванте» — это отличный шанс для «Атлетика» пробиться в финал. «Атлетик» находится на десятой строчке в Примере и имеет в активе 30 пунктов. Клуб выиграл восемь поединков, шесть раз играл вничью и проиграл в десяти матчах. Команда забила 34 мяч и пропустила 28 голов.
Информация для ставок
- «Атлетик» не проигрывает четыре матча кряду
- «Леванте» проиграл всего один матч из последних пяти
- «Атлетик» забил восемь мячей в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка — проход дальше «Атлетика» за коэффициентом 1.67. Также можно поставить на то, что тотал голов в матче будет больше 2.5 за коэффициентом 2.05.
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