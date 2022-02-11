«Леванте» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (13.02.2022)

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вчера, 16:57

13 февраля 2022 года «Леванте» примет «Бетис» в рамках очередного тура Испанской Примеры. Команды сыграют на домашнем стадионе «Леванте». Букмекеры Фонбет представили котировки н на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Бетис». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа хозяев поля в 3.50. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.58.

Форма команд

«Леванте» идет в нынешнем сезоне на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. У команды одна победа, восемь ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 21 гол и пропустил 46 мячей. В последних встречах «Леванте» выглядит не лучшим образом и часто теряет драгоценные баллы — поражение от «Хетафе» со счетом 3:0, а также от «Кадиса» 0:2 и победа над «Мальоркой» 2:0.

«Бетис» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке. У клуба 40 пунктов. Коллектив выиграл 12 встреч, четыре раза играл вничью и проиграл в семи матчах. Всего у клуба 41 забитый и 27 пропущенных. В последних встречах «бетикос» показывает неплохой уровень игры, за исключением одного поединка — поражение против «Вильярреала» со счетом 0:2. Также были победы над «Эспаньолом» 1:4 и «Алавесом» 4:0.

Информация для ставок

«Бетис» проиграл один матч из последних пяти

«Леванте» выиграл один матч из последних пяти

У «Бетиса» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 3.5 по коэффициенту 2.50. «Бетис» очень много забивает, особенно в последних матчах, а «Леванте» безумно много пропускает и часто проигрывает. «Бетис» — фаворит встречи.