«Леванте» — «Севилья». Прогноз на матч испанской Примеры (21.04.2021)

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вчера, 17:31

«Леванте» примет «Севилью» в рамках очередного тура Примеры 21 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

«Севилья» — фаворит матча, поставить на победу «нервионцев» можно по коэффициенту 1.68. Также можно сделать ставку на победу «Леванте» за 4.80 и на ничейный исход за 4.30.

Форма команд

«Леванте» находится на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 38 баллов. В нынешнем сезоне у этой команды девять побед, 11 ничьих и 11 поражений. В последних играх «лягушки» играют очень плохо, команда регулярно пропускает и теряет очки, но «Леванте» обезопасил себя от вылета и спокойно доигрывает чемпионат.

«Севилья» прекрасна в этом сезоне. Клуб набрал 64 балла и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе «нервионцев» 20 побед, четыре ничьих и семь поражений. В последних играх «Севилья» очень хороша и регулярно набирает очки. Команду возглавляет Хулен Лопетеги, который сделал из «Севильи» четвертую силу Примеры.

Информация для ставок

«Леванте» проиграл три матча из последних пяти

«Севилья» не проигрывает семь игр кряду

У «Леванте» девять пропущенных мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.73. Также можно сделать ставку на то, что победит «Севилья» и ТБ 2,5 — коэффициент 2.45. Это будет очень интересный матч, особенное внимание стоит уделить гостям, которые невероятно хороши в нынешнем сезоне.

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