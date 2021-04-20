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«Леванте» — «Севилья». Прогноз на матч испанской Примеры (21.04.2021)

вчера, 17:31

«Леванте» примет «Севилью» в рамках очередного тура Примеры 21 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.944.341.69
Лига Ставок 5.20 4.10 1.66
Фонбет 4.90 4.20 1.65
Мелбет 5.05 4.38 1.69
1XBET 2.90 8.30 1.58
BetBoom 5.11 4.20 1.67

Ставки букмекеров

«Севилья» — фаворит матча, поставить на победу «нервионцев» можно по коэффициенту 1.68. Также можно сделать ставку на победу «Леванте» за 4.80 и на ничейный исход за 4.30.

Форма команд

«Леванте» находится на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 38 баллов. В нынешнем сезоне у этой команды девять побед, 11 ничьих и 11 поражений. В последних играх «лягушки» играют очень плохо, команда регулярно пропускает и теряет очки, но «Леванте» обезопасил себя от вылета и спокойно доигрывает чемпионат.

«Севилья» прекрасна в этом сезоне. Клуб набрал 64 балла и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе «нервионцев» 20 побед, четыре ничьих и семь поражений. В последних играх «Севилья» очень хороша и регулярно набирает очки. Команду возглавляет Хулен Лопетеги, который сделал из «Севильи» четвертую силу Примеры.

Информация для ставок

  • «Леванте» проиграл три матча из последних пяти
  • «Севилья» не проигрывает семь игр кряду
  • У «Леванте» девять пропущенных мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.73. Также можно сделать ставку на то, что победит «Севилья» и ТБ 2,5 — коэффициент 2.45. Это будет очень интересный матч, особенное внимание стоит уделить гостям, которые невероятно хороши в нынешнем сезоне.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Бетис» — «Атлетик Бильбао».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.71 1.68 2.30
Лига Ставок 2.09 1.75 1.65 2.25
Мелбет 2.18 1.80
1XBET 3.32 1.35 4.30 1.20 1.69 2.24
BetBoom 3.46 1.33 2.19 1.72 1.69 2.23
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:11
Севилья победит!
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