«Лидс» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ  (03.04.2021)

Любой поединок с участием «Лидса» — это наслаждение. Клуб много забивает, очень много пропускает и практически всегда настроен только на то, чтобы порадовать зрителя своим атакующим футболом. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.
Ставки букмекеров
В этом матче можно сделать ставку на победу «Лидса» по коэффициенту 1.54. Победу «Шеффилда» оценивают в 6.10, а ничейный исход в 4.50.
Форма команд
«Лидс» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В этом сезоне у «Лидса» очень хорошо получается играть в атакующий футбол, но это не всегда приносит результат. Клуб Марсело Бьелсы забил 45 мячей и пропустил 47 голов. В активе у «Лидса» 12 побед, три ничьих и 14 поражений.
«Шеффилд Юнайтед» — аутсайдер нынешнего сезона АПЛ. Клуб расположился на 20-й строчке в таблице и имеет в активе 14 пунктов. Клуб выиграл четыре поединка, дважды играл вничью и проиграл в 23 матчах. «Шеффилд» забил 16 мячей и пропустил 50 голов. Это одна из худших команд по числу пропущенных мячей.
Информация для ставок
- «Шеффилд» проиграл четыре матча из последних пяти
- «Лидс» не проигрывал в трех поединках из последних пяти
- У «Лидса» пять забитых и четыре пропущенных в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — «Лидс» забьет два гола подряд по 1.95. Также можно поставить на то, что последний гол будет забит с 75-й по 90-ю минуту по 1.94.
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