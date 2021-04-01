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«Лидс» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ  (03.04.2021)

вчера, 23:42

Любой поединок с участием «Лидса» — это наслаждение. Клуб много забивает, очень много пропускает и практически всегда настроен только на то, чтобы порадовать зрителя своим атакующим футболом. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.516.38
Фонбет 1.55 4.50 5.80
Pin-Up.ru 1.55 4.63 6.25

Ставки букмекеров

В этом матче можно сделать ставку на победу «Лидса» по коэффициенту 1.54. Победу «Шеффилда» оценивают в 6.10, а ничейный исход в 4.50.

Форма команд

«Лидс» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В этом сезоне у «Лидса» очень хорошо получается играть в атакующий футбол, но это не всегда приносит результат. Клуб Марсело Бьелсы забил 45 мячей и пропустил 47 голов. В активе у «Лидса» 12 побед, три ничьих и 14 поражений.

«Шеффилд Юнайтед» — аутсайдер нынешнего сезона АПЛ. Клуб расположился на 20-й строчке в таблице и имеет в активе 14 пунктов. Клуб выиграл четыре поединка, дважды играл вничью и проиграл в 23 матчах. «Шеффилд» забил 16 мячей и пропустил 50 голов. Это одна из худших команд по числу пропущенных мячей.

Информация для ставок

  • «Шеффилд» проиграл четыре матча из последних пяти
  • «Лидс» не проигрывал в трех поединках из последних пяти
  • У «Лидса» пять забитых и четыре пропущенных в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «Лидс» забьет два гола подряд по 1.95. Также можно поставить на то, что последний гол будет забит с 75-й по 90-ю минуту по 1.94.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.40 2.06 1.85 1.57 2.55
Pin-Up.ru 3.10 1.39 2.05 1.81 1.61 2.37
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