Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига чемпионов 2022/2023

«Аякс» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (26.10.2022)

вчера, 16:33
Ливерпуль

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Ливерпуль» будет ближе к успеху в предстоящем матче. Ставки на победу гостей идут по коэффициенту 1.86, сыграть ничью предлагается по цене 4.28, а победа «Аякса» идет по котировке 4.08.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.914.131.88
Лига Ставок 3.55 4.10 1.95
1XBET 3.88 4.26 1.90

Аналитики конторы Лига Ставок также убеждены, что «Аякс» и «Ливерпуль» проведут результативную встречу в Амстердаме. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.50, ТМ(2,5) – 2.62.

Форма команд

В последнем туре чемпионата Нидерландов «Аякс» продлил победную серию до трех туров, обыграв в гостях «Валвейк» (4:1). При этом клуб из Амстердама лишился реальных шансов пройти в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в двух матчах «Наполи» — 2:4 и 1:6.

«Ливерпуль» в свою очередь занимает третье место в квартете A, заработав шесть очков в двух играх против «Рейнджер» — 7:1 и 2:0. Параллельно футболисты «Ливерпуля» продолжают теперь периодические неудачи в АПЛ, где после победы над «Манчестер Сити» (1:0) команда сенсационно проиграла «Ноттингем Форест» (0:1).

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» выиграл в 3 последних матчах против «Аякса»
  • «Аякс» сыграл на ТБ(2,5) гола в 8 домашних матчах этого сезона
  • «Ливерпуль» проиграл в 3 из предыдущих 4 поединков на выезде

Прогноз

«Аяксу» вполне по силам предоставить проблемы «Ливерпулю» на домашней арене, поэтому в этом матче мы рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.48 2.17 1.75
Лига Ставок 2.65 1.46 2.12 1.70
1XBET 2.61 1.45
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 