«Аякс» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (26.10.2022)

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вчера, 16:33

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Ливерпуль» будет ближе к успеху в предстоящем матче. Ставки на победу гостей идут по коэффициенту 1.86, сыграть ничью предлагается по цене 4.28, а победа «Аякса» идет по котировке 4.08.

Аналитики конторы Лига Ставок также убеждены, что «Аякс» и «Ливерпуль» проведут результативную встречу в Амстердаме. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.50, ТМ(2,5) – 2.62.

Форма команд

В последнем туре чемпионата Нидерландов «Аякс» продлил победную серию до трех туров, обыграв в гостях «Валвейк» (4:1). При этом клуб из Амстердама лишился реальных шансов пройти в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в двух матчах «Наполи» — 2:4 и 1:6.

«Ливерпуль» в свою очередь занимает третье место в квартете A, заработав шесть очков в двух играх против «Рейнджер» — 7:1 и 2:0. Параллельно футболисты «Ливерпуля» продолжают теперь периодические неудачи в АПЛ , где после победы над «Манчестер Сити» (1:0) команда сенсационно проиграла «Ноттингем Форест» (0:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл в 3 последних матчах против «Аякса»

«Аякс» сыграл на ТБ (2,5) гола в 8 домашних матчах этого сезона

(2,5) гола в 8 домашних матчах этого сезона «Ливерпуль» проиграл в 3 из предыдущих 4 поединков на выезде

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