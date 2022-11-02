«Челси» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2022)

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вчера, 13:15

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Челси» оправдает статус фаворита в этой игре. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.37, ничья идет по цене 5.60, а победа «Динамо» играется по котировке 9.40.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что в поединок в Лондоне получится результативным. Вариант ставки ТБ (2,5) оценивается по котировке 1.57, ТМ(2,5) – 2.37.

Форма команд

«Челси» досрочно стал победителем группы Лиги чемпионов. Этот успех команда организовала благодаря трем победам кряду, которые были оформлены в играх с «Зальцбургом» (2:1) и «Миланом» (2:0 и 3:0).

При этом футболисты «Челси» неудачно провели последний матч в АПЛ , где команда крупно уступила в гостях «Брайтону» (1:4).

«Динамо» Загреб занимает последнее место квартета. Чтобы претендовать на путевку в Лигу Европы, клубу из Загреба нужно побеждать в предстоящем матче. В последней игре турнира хорватская команда крупно проиграла «Милану» (0:4) на своем поле.

Информация для ставок

Ставка ТМ(3,5) гола прошла в 6 прошлых домашних матчах «Челси»

Ставка ТМ(3,5) гола выиграла в 4 из последних 5 гостевых матчей «Динамо»

«Динамо» не забивало голы в 2 последних поединках всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что «Челси» и «Динамо» Загреб установят лимит на голы в этом матче. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.53 в БК Лига Ставок.