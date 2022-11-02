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«Челси» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2022)

вчера, 13:15
Челси

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Челси» оправдает статус фаворита в этой игре. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.37, ничья идет по цене 5.60, а победа «Динамо» играется по котировке 9.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.325.368.63
Лига Ставок 1.20 6.60 14.00
Мелбет 1.23 7.10 15.00
1XBET 1.30 6.10 12.00

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что в поединок в Лондоне получится результативным. Вариант ставки ТБ(2,5) оценивается по котировке 1.57, ТМ(2,5) – 2.37.

Форма команд

«Челси» досрочно стал победителем группы Лиги чемпионов. Этот успех команда организовала благодаря трем победам кряду, которые были оформлены в играх с «Зальцбургом» (2:1) и «Миланом» (2:0 и 3:0).

При этом футболисты «Челси» неудачно провели последний матч в АПЛ, где команда крупно уступила в гостях «Брайтону» (1:4).

«Динамо» Загреб занимает последнее место квартета. Чтобы претендовать на путевку в Лигу Европы, клубу из Загреба нужно побеждать в предстоящем матче. В последней игре турнира хорватская команда крупно проиграла «Милану» (0:4) на своем поле.

Информация для ставок

  • Ставка ТМ(3,5) гола прошла в 6 прошлых домашних матчах «Челси»
  • Ставка ТМ(3,5) гола выиграла в 4 из последних 5 гостевых матчей «Динамо»
  • «Динамо» не забивало голы в 2 последних поединках всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что «Челси» и «Динамо» Загреб установят лимит на голы в этом матче. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.53 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.84 1.26 2.38 1.58 1.86 1.96
Лига Ставок 2.33 1.56 1.85 1.89
Мелбет 2.44 1.65
1XBET 2.20 1.70
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