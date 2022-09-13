«Челси» — «Реад Булл Зальцбург». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.09.2022)

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вчера, 22:08

Ставки букмекеров

«Челси», со значительной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.35, ничья в игре котируется по 5.00, а победа «Зальцбурга» по 8.40 в БК Лига Ставок.

Аналитики полагают, что команды покажут зрелищную и захватывающую игру, следствием которой станет результативный исход поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.52, а ТМ (2.5) за 2.65 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Челси» по состоянию на сегодня располагается на шестой строчке в таблице АПЛ . Клуб испытывает определенные игровые трудности, также стоит подметить, что недавно у команды сменился тренер. Во внутреннем чемпионате на счету «пенсионеров» три победы, одна ничья и два поражения. В крайнем туре, не без проблем, обыгран «Вест Хэм» (2:1). А в первом туре Лиги Чемпионов допущен очень неожиданный для многих проигрыш, на выезде, от «Динамо Загреба» (0:1).

«Зальцбург» в отличии от «Челси» в чемпионате выглядит очень уверенно. Команда лидирует и имеет отрыв от второго места в три очка. Клуб в семи поединках отпраздновал победы и в одном расписал «мировую». В крайнем туре верх взят над «Ридом» (3:0). В Лиге Чемпионом «быки» тоже «бодаются». В стартовом туре расписана ничья с мощным «Миланом» (1:1).

Информация для ставок

В 10 последних домашних матчах «Челси» забил менее 2.5 голов

«РБ Зальцбург» не проиграл в 11 из 15 последних матчах

В семи из 10 последних домашних матчах «Челси» забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и важность матча, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3.5) с коэффициентом 1.67 в БК Лига Ставок.