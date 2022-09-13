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«Челси» — «Реад Булл Зальцбург». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.09.2022)

вчера, 22:08
Челси - Ред Булл Зальцбург

Ставки букмекеров

«Челси», со значительной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.35, ничья в игре котируется по 5.00, а победа «Зальцбурга» по 8.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.375.687.94
Лига Ставок 1.34 5.60 8.60
Мелбет 1.39 5.65 8.40

Аналитики полагают, что команды покажут зрелищную и захватывающую игру, следствием которой станет результативный исход поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.52, а ТМ (2.5) за 2.65 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Челси» по состоянию на сегодня располагается на шестой строчке в таблице АПЛ. Клуб испытывает определенные игровые трудности, также стоит подметить, что недавно у команды сменился тренер. Во внутреннем чемпионате на счету «пенсионеров» три победы, одна ничья и два поражения. В крайнем туре, не без проблем, обыгран «Вест Хэм» (2:1). А в первом туре Лиги Чемпионов допущен очень неожиданный для многих проигрыш, на выезде, от «Динамо Загреба» (0:1).

«Зальцбург» в отличии от «Челси» в чемпионате выглядит очень уверенно. Команда лидирует и имеет отрыв от второго места в три очка. Клуб в семи поединках отпраздновал победы и в одном расписал «мировую». В крайнем туре верх взят над «Ридом» (3:0). В Лиге Чемпионом «быки» тоже «бодаются». В стартовом туре расписана ничья с мощным «Миланом» (1:1).

Информация для ставок

  • В 10 последних домашних матчах «Челси» забил менее 2.5 голов
  • «РБ Зальцбург» не проиграл в 11 из 15 последних матчах
  • В семи из 10 последних домашних матчах «Челси» забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и важность матча, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3.5) с коэффициентом 1.67 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.52 2.10 1.79
Лига Ставок 2.40 1.56 1.89 1.88
Мелбет 2.53 1.47
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:14
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
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